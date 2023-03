Am Samstag findet der dritte Tag des NFL-Scouting-Combine statt.

Dieses Mal durften Quarterbacks, Wide Receiver und Tight Ends ihr Können beim 40-Yard-Dash, Broad Jump, Vertical Jump und On-Field-Drills zeigen.

NFL Combine: Wir zeigen euch wer in jeder Übung am besten abgeschnitten hat

40-Yard Sprint

1. Derius Davis (WR, TCU): 4,36 Sekunden

2. Bryce Ford-Wheaton (WR, West Virginia): 4,38 Sekunden

3. Jalin Hyatt (WR, Tennessee): 4,40 Sekunden

3. Jalen Moreno-Cropper (WR, Fresno State): 4,40 Sekunden

5. Zay Flowers (WR, Boston College): 4,42 Sekunden

6. Anthony Richardson (QB, Florida): 4,43 Sekunden

7. Josh Downs (WR, North Carolina): 4,48 Sekunden

8. Jordan Addison (WR, USC): 4,49 Sekunden

9. Max Duggan (QB, TCU): 4.52 Sekunden

10. Malik Cunningham (QB, Louisville): 4,54 Sekunden

Hochsprung aus dem Stand (in Inches)

1. Bryce Ford-Wheaton (WR, West Virginia): 41 in

1. Rashee Rice (WR, SMU): 41in

3. Anthony Richardson (QB, Florida): 40.5 in

3. Quentin Johnston (WR, TCU): 40.5 in

5. Jalin Hyatt (WR, Tennessee): 40 in

6. Jason Brownlee (WR, Southern Mississippi): 39.5 in

6. Demario Douglas (WR, Liberty): 39.5 in

8. Andrei Iosivas (WR, Princeton): 39 in

9. Tyson Bagent (WR, Shepherd): 36 in

10. Jake Haener (WR, Fresno State): 35 in



Weitsprung aus dem Stand (in Feet und Inches)

1. Jalin Hyatt (WR, Tennessee): 11ft 3in

2. Demario Douglas (WR, Liberty): 11ft 2in

2. Quentin Johnston (WR, TCU): 11ft 2in

4. Michael Jefferson (WR, Lousiana): 11ft 1in

5. Anthony Richardson (QB, Florida): 10ft 9in

6. Will Levis (QB, Kentucky): 10ft 4in

7. Jason Brownlee (Southern Mississippi): 10ft 11in

7. Josh Downs (North Carolina): 10ft 11in

9. Tyson Bagent (QB, Shepherd): 10ft

10. Stetson Bennett (QB, Georgia): 9ft 10in

Die Ergebnisse von Tag 2 zum Nachlesen (Cornerbacks, Safeties und Special Teamer):

40-Yard Sprint

DJ Turner II (CB, Michigan) 4,26 Sekunden Jakorian Bennett (CB, Maryland) 4,30 Sekunden Deonte Banks (CB, Maryland) 4,35 Sekunden Emmanuel Forbes (CB Mississippi State) 4,35 Sekunden Kelee Ringo (CB, Georgia) 4,36 Sekunden Darius Rush (CB, South Carolina) 4,36 Sekunden Christian Gonzalez (CB, Oregon) 4,38 Sekunden Tre'Vius Hodges-Tomlinson (CB, TCU) 4,41 Sekunden Terell Smith (CB, Minnesota) 4,41 Sekunden Kei'Trel Clark (CB, Louisville) 4,42 Sekunden

Hochsprung aus dem Stand (in Inches)

Jartavius Martin (SAF, Illinois) 44,0 in Jason Taylor II (SAF, Oklahoma State) 43,0 in Deonte Banks (CB, Maryland) 42,0 in Julius Brents (CB, Kansas State) 41,5 in Sydney Brown (SAF, Illinois) 40,5 in Chamarri Conner (SAF, Virginia Tech) 40,5 in Jakorian Bennett (CB, Maryland) 40,5 in Darrell Luter JR. (CB, South Alabama) 40,5 in Daniel Scott (SAF, California) 39,5 in Tre'Vius Hodges Tomlinson (CB, TCU) 39,0 in Riley Moss (CB, Iowa) 39,0 in Carrington Valentin (CB, Kentucky), 39,0 in

Weitsprung aus dem Stand (in Feet und Inches)

Julius Brents (CB, Kansas State) 11ft 6in Deonte Banks (CB, Maryland) 11ft 4in Cam Smith (CB, South Carolina) 11ft 2in Jakorian Bennett (CB, Maryland) 11ft 1in Christian Gonzalez (CB, Oregon) 11ft 1in Jartavius Martin (SAF, Illinois) 11ft 1in Jay Ward (CB, LSU) 11ft Tre'Vius Hodges-Tomlinson (CB, TCU) 11ft Cory Trice Jr. (CB, Purdue) 11ft DJ Turner II (CB, Michigan) 10ft 11in

3-Cone Drill (Testet Beschleunigung und Geschwindigkeit in engen Kurven)

Julius Brents (CB, Kansas State) 6,63 Sekunden Daniel Scott (SAF, California) 6,75 Sekunden Jaylon Jones (CB, Texas A&M) 6,88 Sekunden Darrell Luter Jr. (CB, South Alabama) 6,9 Sekunden Terell Smith (CB, Minnesota) 7,05 Sekunden Brandon Joseph (SAF, Notre Dame) 7,08 Sekunden Tyrique Stevenson (CB, Miami) 7,09 Sekunden

20-Yard Shuttle (Linienlauf über Gesamtstrecke von 20 Yards)

Julius Brents (CB, Kansas State) 4,05 Sekunden Daniel Scott (SAF, California) 4,17 Sekunden Kei'Trel Clark (CB, Louisville) 4,21 Sekunden Brandon Joseph (SAF, Notre Dame) 4,23 Sekunden Jaylon Jones (CB, Texas A&M) 4,3 Sekunden Terell Smith (CB, Minnesota) 4,3 Sekunden Clark Phillip III (CB, Utah) 4,32 Sekunden Alex Austin (CB, ORegon State) 4,33 Sekunden Nic Jones (CB, Ball State) 4,34 Sekunden Tyrique Stevenson (CB, Miami) 4,41 Sekunden

Die Ergebnisse von Tag 1 zum Nachlesen (Defensive Ends, Defensive Tackles und Linebacker zeigten ihr Können):

40-Yard Sprint:

Nolan Smith (EDGE, Georgia) 4,39 Sekunden Owen Pappoe (LB, Auburn) 4,39 Sekunden Byron Young (EDGE, Tennessee) 4,43 Sekunden Trenton Simpson (LB, Clemson) 4,43 Sekunden Yasir Abdullah (LB, Louisville) 4,47 Sekunden Robert Beal Jr. (EDGE, Georgia) 4,48 Sekunden Dorian Williams (LB, Tulane) 4,49 Sekunden Dee Winters (LB, TCU) 4,49 Sekunden DJ Johnson (EDGE, Oregon) 4,49 Sekunden Adetomiwa Adebawore (DE, Northwestern) 4,49 Sekunden

Hochsprung aus dem Stand (in Inches)

Nolan Smith (EDGE, Georgia) 41,5 in Anfernee Orji (LB, Vanderbilt) 38,5 in Byron Young (EDGE, Tennessee) 38,0 in Jeremy Banks (LB, Tennessee) 37,5 in Adetomiwa Adebawore (DE, Northwestern) 37,5 in Jack Campbell (LB, Iowa) 37,5 in YaYa Diaby (DE, Louisville) 37,0 in Yasir Abdullah (LB, Louisville) 36,5 in Isaiah McGuire (DE, Missouri) 36,5 in Will McDonald IV (EDGE, Iowa State) 36,0 in

Weitsprung aus dem Stand (in Feet und Inches)

Byron Young (EDGE, Tennessee) 11ft Will McDonald IV (EDGE, Iowa State) 11ft Yasir Abdullah (LB, Louisville) 10ft 9in Nolan Smith (EDGE, Georgia) 10ft 8in Jack Campbell (LB, Iowa) 10ft 8in Derick Hall (EDGE, Auburn) 10ft 7in Jeremy Banks (LB, Tennessee) 10ft 7in Isaiah Land (EDGE, Florida A&M) 10ft 6in Owen Pappoe (LB, Auburn) 10ft 6in BJ Ojulari (EDGE, LSU) 10ft 6in

3-Cone Drill (Testet Beschleunigung und Geschwindigkeit in engen Kurven)

Jack Campbell (LB, Iowa) 6,74 Sekunden Jose Ramirez (EDGE, Eastern Michigan) 6,95 Sekunden Anfernee Orji (LB, Vanderbilt) 7,00 Sekunden Lukas Van Ness (EDGE, Iowa) 7,02 Sekunden Charlie Thomas (LB, Georgia Tech) 7,09 Sekunden Habakkuk Baldonado (EDGE, Pittsburgh) 7,11 Sekunden Byron Young (EDGE, Tennessee) 7,19 Sekunden Isaiah Land (EDGE, Florida A&M) 7,20 Sekunden Jeremy Banks (LB, Tennessee) 7,27 Sekunden Isaiah Foskey (EDGE, Notre Dame) 7,28 Sekunden Caleb Murphy (EDGE, Ferris State) 7,28 Sekunden

20-Yard Shuttle (Linienlauf über Gesamtstrecke von 20 Yards)