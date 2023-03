von Mike Stiefelhagen

"Big Ben" in San Francisco? Diese Headline hätte wahrscheinlich nur Menschen aus London ähnlich verdutzt, wie die Football-Fans aus Pittsburgh.

Denn genau dieses Szenario war im Gespräch, wie Ben Roethlisberger in einem Interview beim Radiosender "105.9 The X" bestätigte.

Quarterbacks: San Francisco 49ers mit Verletzungspech

Die San Francisco 49ers waren in der Saison 2022 von Verletzungen geplagt, besonders auf der Quarterback-Position. Nachdem Trey Lance (Bruch im Sprunggelenk) und Jimmy Garoppolo (Fußbruch) ins Langzeit-Lazarett mussten, stand mit Rookie und "Mr. Irrelevant" Brock Purdy nur noch ein Quarterback im Roster. Auch wenn Purdy es im Nachgang sensationell meisterte, war das zunächst nicht absehbar, und die 49ers wollten sich weiter absichern. So nahm das Team um General Manager John Lynch Kontakt zu "Big Ben" (Roethlisberger) auf.

Roethlisberger beendete 2021 seine Karriere und wird von den Fans der Pittsburgh Steelers als Legende gefeiert, da er von 2004 bis zum Karriereende ausnahmslos für die schwarz-goldene Franchise spielte. 2006 und 2009 gelang sogar der Sieg im Super Bowl.

Ben Roethlisberger: Als Steelers-Legende zu den San Francisco 49ers?

Ein mögliches Comeback bei einem anderen Team hätte mit Sicherheit Herzen gebrochen: "Ich hatte Gespräche mit den Niners... Ich glaube, sie wollten nur mal testen, wie groß mein grundsätzliches Interesse gewesen wäre. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ein kleiner Teil in mir keinen Reiz gespürt hätte. Etwas dachte in mir, ich würde schon noch einmal gerne beweisen, dass ich es drauf habe und noch spielen kann. Aber am Ende des Tages kann ich mich in keinen anderen Farben sehen als in schwarz-gold," verriet Roethlisberger.

Roethlisberger ist froh, "keine Schmerzen zu spüren"

Daraufhin nahmen die 49ers QB Josh Johnson unter Vertrag, der Purdy unterstützen sollte. Der 41-jähriger Big Ben denkt aber nicht weiter über ein NFL-Comeback nach: "Ich liebe es morgens aufzuwachen und keine Schmerzen in den Knien, Schultern oder Ellbogen zu haben."