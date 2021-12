New Jersey/München – Die Dallas Cowboys haben mit einem 21:6 (15:3) gegen die New York Giants einen weiteren Schritt in Richtung NFL-Playoffs gemacht.

Garant für den Sieg war die stabile Defensive, die der Giants-Offense um Backup-Quarterback Mike Glennon keinen Touchdown gestattete und insgesamt vier Turnovers forcierte.

Glennon, der für den verletzten Stamm-Quarterback Daniel Jones spielte, gelang mit 99 Passing Yards, keinem Touchdown, dafür aber drei Interceptions wenig. Besser lief es für Cowboys-Quarterback Dak Presott, der mit 217 Passing Yards und einem Touchdown bei keiner Interception, aber einem verlorenen Fumble allerdings auch keine Sterne vom Himmel spielte.

Zeke Elliott profitiert nach erster Glennon-Interception

Eine frühe Interception von Glennon brachte die Cowboys bereits im ersten Viertel auf die Siegerstraße: Der abgefälschte Pass des Backup-Quarterbacks landete in den Armen von Cowboys-Cornerback Jourdan Lewis. Schon mit dem nächsten Drive sorgte Running Back Ezekiel Elliott mit einem 13-Yards-Rush für die 6:0-Führung der Gäste.

Giants-Kicker Graham Gano brachte kurz vor Ende des ersten Viertels per Field Goal die Hausherren erstmals aufs Scoreboard. Sein Gegenüber Greg Zuerlein erkickte gegen Ende eines sonst ereignisarmen zweiten Viertels mit zwei Field Goals die 15:3-Halbzeitführung für Dallas. Vor dem zweiten profitierte er von Saquon Barkleys erstem Lost Fumble in der NFL überhaupt, der die Cowboys kurz vor der Pause noch einmal in Ballbesitz brachte.

Zweite Hälfte: New York Giants weiter harmlos

Ein Field Goal war es auch, das für die ersten Punkte der zweiten Hälfte sorgte: Gano brachte die Giants wieder auf neun Punkte heran. Doch ein Touchdown von Tight End Dalton Schultz nach einem Ein-Yard-Pass von Prescott sorgte für das 21:6 für die Gäste und damit die Vorentscheidung.

Im Schlussviertel gelang Cowboys-Cornerback Trevon Diggs seine zehnte Interception der Saison bei einem unplatzierten Glennon-Pass in die Endzone der Cowboys. Wenig später war Schluss für Glennon. Für die letzten knapp vier Minuten kam mit Jake Fromm der Backup des Backups in die Partie und machte mit immerhin 82 Passing Yards noch einmal Werbung in eigener Sache.

Sterling Shepard muss verletzt raus

Kurz vor Schluss mussten die Giants einen weiteren Rückschlag einstecken, als Wide Receiver Sterling Shepard sich ohne gegnerische Einwirkung bei einem Antritt verletzte und vom Feld musste.

Den Cowboys ist nach dem Sieg bei einer 10:4-Bilanz der Division-Titel und damit die Playoff-Teilnahme kaum noch zu nehmen. Sie empfangen am 16. Spieltag das Washington Football Team.

Die Giants stehen mit einer 4:10-Bilanz auf dem letzten Platz der NFC East und haben damit nur noch theoretische Playoff-Chancen. Sie treffen am 26. Dezember im nächsten Divisionsduell auf die Philadelphia Eagles.

