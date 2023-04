In der Nacht von Donnerstag auf Freitag findet mit dem NFL-Draft in Kansas City der erste Höhepunkt der neuen Saison statt. ran begleitet das Event und stellt ein Rundum-Sorglos-Paket zusammen!

Die Verkündung des Nummer-Eins-Picks gibt es direkt auf ran.de, der ran-App und den Social-Media-Kanälen (Instagram @ransport, twitter @ransport, facebook @ransport).

Dazu wird eine Übersicht mit allen 32 Picks sowie News zu den wichtigsten Geschehnissen und Trades der Nacht auf ran.de und in der ran-App zu finden sein!

Christoph "Icke" Dommisch analysiert die erste Runde

Bereits am Freitag-Morgen gibt es die ersten Analysen von Christoph "Icke" Dommisch als Video! Was sind die größten Draft Steals? Wie sieht er die die Top-Picks? Die ganzen Einschätzungen gibt es auf ran.de und in der ran-App!

Garniert werden Ickes Analysen mit exklusiven Experten-Stimmen einzelner Teams.

NFL Draft 2023 ab Runde vier im Livestream

Wer sich nicht die Nacht um die Ohren schlagen kann, guckt die erste Runde des NFL Drafts am Freitag ab 7 Uhr als Relive im NFL-Network auf ran.de und in der ran-App im originalen US-Kommentar.

Weitere Experten-Einschätzungen, Draft-Analysen und Interviews mit den kommenden NFL-Stars bieten Formate wie "NFL NOW" oder "Good Morning Football".

Zudem zeigt das Network die Runden vier bis sieben im kostenlosen Livestream. Los geht es am Samstag ab 18 Uhr!