Das lange Warten hat ein Ende! Die NFL hat die Teams und die Termine für die beiden German Games in der kommenden Saison bekanntgeben.

Am 5. November treffen die Kansas City Chiefs in Frankfurt auf die Miami Dolphins. Eine Woche später, am 12. November, empfangen die New England Patriots dann ebenfalls im Frankfurter Deutsche Bank Park die Indianapolis Colts.

Patriots Eigentümer Robert Kraft sagte dazu: "Deutschland hat mit die leidenschaftlichsten Fans weltweit und war immer ein internationaler Vorreiter für American Football und die NFL. Ich freue mich unglaublich, ein Heimspiel in diesem Markt zu absolvieren und unsere Verbundenheit mit den deutschen Fans weiter zu stärken."

Die Patriots haben große Pläne durch ihr erstes NFL-Spiel in Deutschland: "Unser Ziel ist es, mit den Fans vor Ort zu interagieren, und ich freue mich darauf, unsere Fangemeinde zu erweitern und auch unsere Beziehungen zu Partnern in Deutschland, der Schweiz und Österreich zu fördern", so Kraft weiter.

International Games 2023: Buffalo Bills spielen in London

Darüber hinaus wurden auch die weiteren International Games der Spielzeit 2023 veröffentlicht.

Am 1. Oktober empfangen die Jacksonville Jaguars in Londoner Wembley Stadium die Atlanta Falcons. Sieben Tage später, am 8.10., kommt es dann zum Showdown der Buffalo Bills gegen die "Jags" im Tottenham Hotspur Stadium.

Den Abschluss des Triple-Headers in England bestreiten die Tennessee Titans gegen die Baltimore Ravens am 15.10 ebenfalls in der Heimstätte der "Spurs".

Damit werden im Jahr 2023 insgesamt fünf NFL International Games in Europa, davon drei in London (Großbritannien) und zwei in Frankfurt (Deutschland), ausgetragen. In Europa finden somit so viele reguläre NFL-Saisonspiele statt, wie nie zuvor.

Sowohl die German- als auch die London Games werden um 15:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit angepfiffen.

Alle International Games der NFL 2023 in der Übersicht:

London Games:

Woche 4 am 1.10.: Falcons at Jaguars im Wembley Stadium

Woche 5, am 8.10.: Jaguars at Bills im Tottenham Hotspur Stadium

Woche 6, am 15.10. Ravens at Titans im Tottenham Hotspur Stadium

German Games:

Woche 9, am 5.11.: Dolphins at Chiefs im Deutsche Bank Park in Frankfurt

Woche 10, am 12.11.: Colts at Patriots im Deutsche Bank Park in Frankfurt