New York (SID) - In der Football-Profiliga NFL ist ein weiterer Quarterback zum Großverdiener aufgestiegen. Daniel Jones unterschrieb nach seiner vierten und bisher besten Saison für die New York Giants einen Vierjahresvertrag über 160 Millionen Dollar. Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 40 Millionen Dollar liegt der 25-Jährige in der Rangliste der bestverdienenden Spieler auf Rang sieben. Spitzenreiter mit 50 Millionen Dollar pro Jahr ist Quarterback Aaron Rodgers, der anscheinend vor einem Wechsel von den Green Bay Packers zu den New York Jets steht.

Jones war von den Giants im Draft 2019 an neunter Stelle gezogen worden. Nach drei schwachen Spielzeiten steigerte er sich in der abgelaufenen Saison deutlich und führte den viermaligen Super-Bowl-Champion erstmals seit 2016 wieder in die Play-offs. Dort scheiterten die Giants nach einem überraschenden Sieg gegen die Minnesota Vikings im Viertelfinale am späteren Finalisten Philadelphia Eagles.