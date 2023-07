Gute Nachricht von Foster Moreau. Der Tight End der New Orleans Saints gab am Montag via Twitter bekannt, dass sich sein Krebs in voller Remission befindet.

"Nach ein paar turbulenten Monaten wurde ich mit der Nachricht gesegnet, dass ich mich in voller Remission vom Hodgkin-Lymphom befinde! Ich bin so dankbar für alle, die sich gemeldet haben, um ihre Liebe und Unterstützung anzubieten; Unsere Gebete wurden erhört. Von hier aus werde ich mein Leben so weiterleben, wie Gott es beabsichtigt hat", schrieb Moreau auf Twitter.

Zur Erklärung: Unter einer Remission versteht man das Zurückgehen von Krankheitserscheinungen, in diesem Fall eines Tumors. Es wird zwischen einer kompletten Remission (vollständig) sowie einer partiellen Remission (deutliche Besserung, jedoch noch keine normalen Befunde) unterschieden.

Beim obligatorischen Medizincheck im März hatte der Arzt der Saints eine lebensbedrohliche Erkrankung entdeckt - das sogenannte Hodgkin-Lymphom. Als die Diagnose kam, gab der 26-Jährige bekannt, dem Football erst einmal den Rücken zu kehren und sich auf die Therapie zu konzentrieren.

Doch die Therapie schlug so gut an, dass eine baldige Rückkehr in die NFL wahrscheinlich ist. Der 26-Jährige unterzeichnete daher im Mai einen Dreijahresvertrag über 12,2 Millionen US-Dollar bei den Saints. Der Vertrag umfasst eine Garantiesumme von 8 Millionen US-Dollar.