München – Bekommen die Los Angeles Rams pünktlich zur Postseason noch einen Joker ins Roster? Cam Akers kann auf sein Comeback hoffen.

Der Running Back, der seit Ende Juli auf der "Non-Football Injury List" steht, wird für die Rückkehr vorbereitet, wie die Franchise am Donnerstag mitteilte.

Bedeutet: Akers hat nun drei Wochen Zeit, um ins Training einzusteigen und den Sprung in den aktiven Kader zu schaffen.

Alleine diese Möglichkeit ist bereits eine faustdicke Überraschung, nachdem sich Akers im Juli kurz vor dem Training Camp einen Achillessehnenriss zugezogen hatte – zu dem späten Zeitpunkt eigentlich eine Verletzung für ein vorzeitiges Saisonende. Nun macht sich Akers gerade einmal fünf Monate nach dem Riss für die Rückkehr bereit.

"Ein unglaublicher Gewinn"

"Wenn wir ihn zurückbekommen, ist das für unser Team ein unglaublicher Gewinn", sagte Head Coach Sean McVay bereits im Oktober, als sich die Möglichkeit einer Rückkehr zum Start der Playoffs zart andeutete.

Die Postseason haben die Rams vor dem Spiel bei den Minnesota Vikings am Sonntag (ab 19:00 Uhr live auf ran.de) mit einer 10:4-Bilanz fest im Blick.

Der Zweitrundenpick des vergangenen Jahres legte ein starkes erstes NFL-Jahr hin. Die Rams führte er als Rookie mit 145 Carries für 625 Yards an. Auch in der Postseason spielte er eine große Rolle und steuerte in den beiden Playoff-Spielen 46 Carries für 221 Yards und zwei Touchdowns bei.

Auch für die aktuelle Saison wurde er als Nummer-1-Rusher seines Teams gehandelt. Doch dann verletzte sich Akers in einer privaten Trainingssession.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.