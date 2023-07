Gibt es ein spektakuläres Wiedersehen von Richard Sherman und Skip Bayless? Wie Andrew Marchand von der "New York Post" berichtet, gilt der NFL-Cornerback Sherman als einer der Kandidaten für die Nachfolge von Shannon Sharpe bei der Sport-Show "Undisputed" des Senders "Fox Sports".

Sharpe und Bayless hatten die Sendung zusammen moderiert. Sherman an der Seite von Bayless wäre allerdings kurios: In einer Sendung von "ESPN" hatten die beiden vor zehn Jahren ein hitziges Streitgespräch geführt. Sherman hatte damals unter anderem gesagt: "In meinen 24 Lebensjahren habe ich das Leben besser gemeistert als du."

Das Highlight von Shermans NFL-Laufbahn war der Super-Bowl-Gewinn mit den Seattle Seahawks im Jahr 2014. Von der Franchise wurde er 2011 in der fünften Runde des Drafts ausgewählt.

Der US-Amerikaner hat zwar bis heute nicht sein Karriereende verkündet – eine Rückkehr auf den Rasen gilt aber als äußerst unwahrscheinlich. Der Cornerback stand zuletzt 2021 bei den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag.

Sherman kennt die TV-Rolle

Im Juni des vergangenen Jahres hatte er bekanntgegeben, als TV-Experte die Thursday Night Football-Produktion bei Amazon zu begleiten.

Undisputed befindet sich momentan in der Sommerpause und wird Ende August wieder auf Sendung gehen – vielleicht mit dem Duo Sherman und Bayless.