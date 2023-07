Alle Positionsgruppen der NFL bekommen mehr Geld und gute Verträge - aber nicht die Running Backs.

Austin Ekeler, Running Back der Los Angeles Chargers, will nun die Besitzer der NFL-Teams fragen, wieso die Running Backs in der Liga unterbezahlt werden – das teilte er "CBS Sports" mit.

"Ich bin sehr laut, was das angeht. Weil es nicht gut für den Markt für Running Backs ist, was das investierte Geld angeht", sagte Ekeler: "Aus Perspektive der Spieler haben wir darauf keinen Einfluss. Ich habe keine Kontrolle. Wir wollen also wirklich Antworten von den Ownern. Zum Beispiel: Warum macht ihr das? Was ist der Grund dafür?"

Zudem erklärte der 28-Jährige, dass er aufgrund der hohen Picks, die die Franchise als Gegenleistung für ihn wolle, weit weg von einem Trade sei. "Interessenten hätten ein paar hohe Picks für mich eintauschen müssen. Die Chargers wollten mich nicht einfach so hergeben, also haben sie meinen Wert erkannt", ärgerte sich Ekeler. Gleichzeitig würden aber ihm die Chargers nicht das Geld zahlen, dass diesem Wert entspreche.

Die Diskussion über das Gehalt der Running Backs war zuletzt durch die Situation der Running Backs Josh Jacobs, Tony Pollard und Saquon Barkley erneut aufgeflammt.