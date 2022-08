München - In der NFL standen die finalen Roster Cuts an.

Bis zum Montagabend deutscher Zeit mussten die Teams ihre Kader für die Saison 2022 auf 53 Spieler reduzieren. Die Konsequenz: Zahlreiche ausgemusterte Spieler sind nun wieder zu haben und könnten ein neues Team finden.

ran fasst die wichtigsten Entwicklungen in diesem Blog zusammen.

+++ 31. August: 19:09 Uhr: Baers holen Leatherwood

Gestern noch ein Raider, heute schon ein Bear. Die Chicago Bears haben sich die Dienste von Alex Leatherwood gesichert, nachdem der erst am Tag zuvor von den Las Vegas Raiders entlassen worden war.

Das Team aus Illinois übernimmt auch den kompletten Vertrag des Offensive Lineman, der noch drei Jahre läuft und mit garantierten 5,9 Millionen Dollar dotiert ist.

+++ 31. August: 9:50 Uhr: Cardinals traden für Mullen

Die Arizona Cardinals haben sich mit den Las Vegas Raiders auf einen Trade von Cornerback Trayvon Mullen Jr. geeinigt. Einer Vertragsunterzeichnung steht nur noch der Medizincheck im Weg. Für den 24-Jährigen erhalten die Raiders einen Siebtrunden-Pick, bei zehn Einsätzen des Spielers sogar einen Sechstrunden-Pick.

Mullen galt vor dem Move als Streichkandidat bei den Raiders. Mit dem Trade haben sich die Cardinals seine Dienste gesichert, bevor ein anderes Team hätte zuschlagen können. Mullen kam für die Raiders in der Saison 2021 in fünf Spielen zum Einsatz. Dabei gelang ihm eine Interception.

Für die Cardinals bedeutet der Mullen-Deal bei Vollzug auch, dass sie einen weiteren Spieler aus ihrem 53-Mann-Kader streichen müssen.

+++ 30. August: 22:00 Uhr: Auch Dabo muss NFL-Traum vorerst begraben

Erst David Bada, nun Marcel Dabo: Wie der Defensive End der Washington Commanders muss nun auch der Defensive Back der Indianapolis Colts seinen Traum von einer NFL-Karriere erst einmal begraben. Damit haben gleich zwei Deutsche den Roster Cut auf 53 Spieler nicht überstanden. Allerdings bleibt für beide Spieler die Möglichkeit, sich über das International Player Pathway Program (IPPP) für die Practice Squad ihrer Teams zu empfehlen und unter Umständen später in der Saison doch noch in der NFL aufzulaufen.

Sollten Dabo oder Bada ins Practice Squad berufen werden, gilt für sie aufgrund des Pathway Programms eine Ausnahmeregelung. Beide würden keinen der zehn Plätze im Practice Squad blockieren, sondern dürfen als elftes Mitglied mit geführt werden.

+++ 30. August: 21:03 Uhr: Raiders kicken Erstrunden-Pick

Überraschung bei den Las Vegas Raiders! Die Franchise des deutschen Fullbacks Jakob Johnson hat Alex Leatherwood entlassen. Den Offensive Lineman hatte das Team aus Nevada erst in der letzten Saison an 17. Position gedraftet. In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit aber konnte er den neuen Head Coach Josh McDaniels nicht überzeugen. Damit ist Leatherwood schon der dritte Erstrunden-Pick der Raiders in den letzten Jahren, der nach kurzer Zeit wieder entlassen wurde.

+++ 30. August: 19:54 Uhr: Steelers misten kräftig aus

Bei den Steelers wird vor der endgültigen Bekanntgabe des 53er Rosters für diese Saison noch einmal kräftig aufgeräumt. Insgesamt 24 Spieler wurden bislang von den Steelers entlassen. Zu den gefeuerten Profis gehören auch Defensive Lineman Henry Mondeaux und Buddy Johnson, der 2021 in der vierten Runde gedraftet wurde.

+++ 30. August: 19:07 Uhr: Eagles entlassen Leichtathletik-Star

Über 110 Meter Hürden einer der weltbesten Athleten, für die NFL reicht es aber zumindest noch nicht. Devon Allen ist von den Philadelphia Eagles entlassen worden. Auch wenn er in der Vorbereitung als Receiver und im Special Team vor allem aufgrund seiner Schnelligkeit vielversprechende Leistungen zeigte, war Allen nach Ansicht noch nicht reif genug für die NFL.

Der 27-Jährige, der zuletzt vor sechs Jahren in Oregon Football spielte, ist in diesem Jahr die drittschnellste Zeit über 110 Meter in der Geschichte dieser Disziplin gelaufen.

+++ 30. August: 18:39 Uhr: Patriots feuern auch zweiten Tight End

Vor einer Woche Dalton Keene, heute Devin Asiasi. Die New England Patriots haben auch ihren zweiten Tight End, den sie im Draft 2020 in der dritten Rund geholt haben, entlassen. Beide konnten sich bei den Patriots unter Coach Bill Belichick nicht durchsetzen.

+++ 30. August: 18:03 Uhr: Steelers trennen sich von Zwillingen

Entlassung im Doppelpack: Die Pittsburgh Steelers beenden die Zusammenarbeit mit den beiden Zwillingsbrüdern Carlos und Khalil Davis. Carlos, wie sein Bruder Khalil Defensive Tackle, wurde 2020 im Draft in der siebten Runde gezogen. Im selben Jahr sicherten sich die Tampa Buccaneers die Dienste von Khalil, der damit gleich in seiner ersten NFL-Saison den Super Bowl gewann. Anschließend aber wurde an die Indianapolis Colts abgegeben, ehe er zu den Steelers kam.

+++ 30. August: 17:54 Uhr: Edwards nicht mehr bei den Bears

Die Chicago Bears trennen sich von einem ihrer Defensiv-Routiniers. Defensive Lineman Mario Edwards wurde kurz vor dem Ende der Frist entlassen. Er kam 2021 in zwölf Spielen zum Einsatz, in denen er 2,0 Sacks, einen Tackle for Loss und fünf Quarterback-Hits verbuchen konnte.

+++ 30. August: 17:05 Uhr: Commanders entlassen Bada - vorerst

Vorläufiges Aus für David Bada bei den Washington Commanders! Der gebürtige Münchner fiel dem finalen Roster Cut der Hauptstadt-Franchsise zum Opfer. Wie Nicki Jhabvala von der "Washington Post" per Twitter berichtet, könne der Defensive End später aber erneut „über das International Player Pathway Programme verpflichtet werden. Sein Platz wird dabei nicht auf das Kader-Limit angerechnet".

+++ 30. August: 16:50 Uhr: Buccaneers entlassen überraschend Receiver

Die Tampa Bay Buccaneers haben überraschend Tyler Johnson entlassen. Der Wide Receiver wurde ursprünglich als fünfter Receiver für die kommende Saison gehandelt.

+++ 30. August: 16:40 Uhr: Josh Rosen muss sich neues Team suchen

Die Cleveland Browns haben Quarterback Josh Rosen noch vor der Saison entlassen. Der ehemalige Top 10 Pick des Drafts 2018 wird in der NFL weiter nicht glücklich. Bei keinem Team blieb er bisher länger als eine Saison. Bei den Arizona Cardinals spielte er als Rookie zwar 13 Spiele als Starter, führte die Franchise in der Saison aber zur schlechtesten Bilanz der Liga. Sein Ersatz wurde Kyler Murray.

Bei den Miami Dolphins kam er anschließend nur in sechs Spielen zum Einsatz, für die Tampa Bay Buccaneers und die San Francisco 49ers lief er kein Mal auf. Auch bei den Atlanta Falcons kam er vergangene Saison nur auf drei Kurzeinsätze.

Bei den Cleveland Browns reicht es nun nicht für die Regular Season.

+++ 30. August: 16:10 Uhr: Packers entlassen Trio um Danny Etling

Gleich drei Spieler auf einmal müssen bei den Green Bay Packers die Koffer packen. Allen Voran Quarterback Danny Etling, der hinter Aaron Rodgers und dem in der Preseason stark aufspielenden Jordan Love kein Land sah.

Auch Defensive Tackle Jack Heflin und Cornerback Kiondre Thomas werden entlassen. Letzteren wollen die Packers aber wohl zurück ins Practice Squad holen.

+++ 30. August, 15:51 Uhr: Giants entlassen Quarterback Davis Webb

Trotz starker Auftritte in der Preseason entlassen die New York Giants Backup Davis Webb. Der Quarterback brachte fast 75 Prozent seiner Pässe an, warf 458 Yards und drei Touchdowns. Dennoch setzten die Giants wohl auf Tyrod Taylor als zweiten Mann hinter Daniel Jones.

+++ 30. August, 15:37 Uhr: Vikings entlassen Kellen Mond

Die Minnesota Vikings setzen Kellen Mond vor die Tür. Der Quarterback wurde 2021 im Draft in der dritten Runde gezogen und war die Hoffnunf, das Erbe von Kirk Cousins antreten zu können. Allerdings sah er bei den Vikings bisher nur einen einzigen Drive.

+++ 30. August, 15:29 Uhr: Nächster Chiefs-Hammer: Josh Gordon entlassen

Die Konkurrenz im jungen Receiver-Raum von Kansas City war wohl zu groß. Der ehemalige Wide Receiver der Cleveland Browns Josh Gordon muss sich ein neues Team suchen, wie Tom Pelissero berichtet.

Der 31-Jährige war sechs Jahre bei den Browns und reifte dort zum All-Pro und Pro Bowler, nachdem er im Jahr 2013 der NFL Leader in Receiving Yards war. Mit den New England Patriots gewann er später zudem einen Ring, schloss sich anschießend noch den Seattle Seahawks an und wagte einen Ausflug in die Fan Controlled Football League, nachdem er von der Liga wegen des Gebrauchs von verbotenen Substanzen gesperrt wurde.

Excited to see where the next part of my football journey takes me 🏈 🤷🏾‍♂️🛫#itsabusiness #dreamchasing — Flash (@JOSH_GORDONXII) August 30, 2022

Bei den Chiefs feierte er vergangene Saison sein NFL Comeback, überzeugte mit fünf Catches in zwölf Spielen aber nicht und steht jetzt ganz ohne Team da. Bei Twitter nahm er es aber gelassen und blickt auf die nächste Herausforderung.

+++ 30. August, 15:03 Uhr: Colts werfen Phillip Lindsay vorzeitig aus dem Kader

Die Indianapolis Colts werden ohne ihren neu verpflichteten Running Back Phillip Lindsay in die kommende Saison gehen. Der Pro Bowler von 2018 stieß erst im Mai neu zum Team, konnte sich aber anscheinend nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Lindsay legte als Rookie bei den Denver Broncos starke Zahlen auf und verbrachte dort drei erfolgreiche Jahre. Die Broncos verlängerten seinen Rookie-Vertrag allerdings nicht und seitdem fand der 28-Jährige nicht mehr richtig Fuß in der NFL. Nach mäßigen Leistungen bei den Houston Texans nahmen ihn die Miami Dolphins mitten in der Saison auf, doch auf da überzeugte er nicht.

Nun passen auch die Broncos und Lindsay wird auf der Waiverliste gesetzt.

+++ 30. August, 14:48 Uhr: Chiefs feuern Danny Shelton

Danny Sheltons Zeit bei den Kansas City Chiefs ist vorbei, bevor sie richtig begann. Der zwölfte Pick des Jahres 2015 spielte zunächst bei den Cleveland Browns, ehe er zu den New England Patriots wechselte und dort seinen ersten uns bisher einzigen Super-Bowl-Ring gewann.

Seitdem fand er in der NFL aber nicht mehr richtig Fuß. Bei den Detroit Lions und bei den New York Giants blieb er jeweils nur ein Jahr, bevor er im August in Kansas unterschrieb. Der Defensive Tackle muss sich jetzt aber schon wieder eine neue Bleibe suchen, die Chiefs werden ohne den 150-Kilo-Mann in die neue Saison gehen.

+++ 30. August, 14:24 Uhr: Auch O.J. Howard muss in Buffalo die Koffer packen

Der nächste Neuzugang, der erst 2022 zu den Bills kam, wird ebenfalls noch vor der Saison entlassen. O.J. Howard, Erstrundenpick 2017 der Tampa Bay Buccaneers, schafft den Cut nicht.

Bei den Bucs spielte er vier Jahre und sammelte 15 Touchdowns sowie 1737 Yards. Angeführt von Tom Brady gewann er mit den Bucs zudem Super Bowl LV. In der vergangenen Saison spielte er in Florida aber nur noch eine untergeordnete Rolle, wurde vermehrt als Blocker eingesetzt.

Die Bills holten den Tight End im März 2022 ins Boot, doch anscheinend konnte er die Verantwortlichen nicht überzeugen. Jetzt steht es anderen Teams frei, sich das 1,98 Meter große Kraftpaket zu sichern.

+++ 30. August, 13:45 Uhr: Bills entlassen Routinier Duke Johnson

Die Buffalo Bills entlassen einen großen Namen. Running Back Duke Johnson soll es treffen, wie Ian Rapoport berichtet. Die Bills sollen aber angeblich ein Interesse daran haben, den Routinier für das Practice Squad zu verpflichten, sollte sich kein anderes Team die Dienste am 28-Jährigen sichern

+++ 30. August, 13:33 Uhr: Dolphins entlassen nächsten Receiver

Laut Ian Rapoport haben die Miami Dolphins einen weiteren Spieler aus dem Roster gestrichen. Es trifft Wide Receiver Lynn Bowden. Der 24-Jährige kam als Drittrundenpick in die NFL und war eigentlich als Running Back gelistet.

Nachdem er sich bei den Las Vegas Raiders nicht durchsetzen konnte, spielte er seit 2020 bei den Dolphins, konnte aber nie vollends überzeugen.

+++ 30. August, 11:14 Uhr: Titans trennen sich von langjährigem Punter Brett Kern +++

Der Rookie Ryan Stonehouse hat den Punter-Job bei den Tennessee Titans gewonnen. Die Franchise entließ daher den langjährigen Punter Brett Kern. Der 36-Jährige war seit 2009 bei den Titans und der Dienstälteste unter allen Spielern. Von 2017 bis 2019 wurde er sogar drei Mal in Folge in den Pro Bowl gewählt, zählte zu einem der besten Punter der Liga.

Thank you Titans Family 💙 pic.twitter.com/Z7jFFQIJWs — Brett Kern (@brettkern6) August 29, 2022

Via Twitter richtete Kern seinen Dank an die Titans und die Fans. "Es war mir eine Ehre, das Jersey der Titans für die vergangenen 13 Jahre zu tragen. Aus tiefstem Herzen kann ich euch allen nur für diese wunderbare Zeit danken.

+++ 30. August, 10:32 Uhr: Dolphins entlassen Sony Michel und Mohamed Sanu +++

Die Kaderverkleinerung der Miami Dolphins ist in vollem Gange. Gleich 13 Spieler trifft die Entlassungswelle bei den Fins. Die prominentesten Namen sind Running Back Sony Michel und Wide Receiver Mohamed Sanu.

Der ehemalige Erstrundenpick Michel gewann zwei Mal den Super Bowl, zuletzt mit den Los Angeles Rams, und stieß erst im Mai zu den Dolphins. Noch vor dem Saisonstart steht der 27-Jährige aber wieder ohne Team da.

Auch die beiden Running Backs Gerrid Doaks und ZaQuandre Wight wurden entlassen.

Den Dolphins bleiben aber immer noch Raheem Mostert, Chase Edmonds, Salvon Ahmed und Myles Gaskin im Run-Team, hinzu kommt Fullback Alec Ingold.

