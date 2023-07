Nach dem Wechsel der NFL-Rechte von ProSieben zu RTL zeigt der TV-Sender Nitro drei Vorbereitungsspiele aus der US-Football-Profiliga live. Los geht es am 12. August (20.00 Uhr MESZ) mit dem Duell zwischen den Carolina Panthers und den New York Jets um Star-Quarterback Aaron Rodgers, der von den Green Bay Packers in den Big Apple gewechselt ist.

Am 13. August folgt der Auftritt von Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs bei den New Orleans Saints, am 26. August (beide 19.00) das Aufeinandertreffen zwischen den Chiefs und den Cleveland Browns. Alle drei Spiele können zusätzlich live und auf Abruf auf RTL+ verfolgt werden.

Mit dem Start der NFL-Preseason baut RTL+ seine Streaming-Inhalte weiter aus. So können Fans mit der mehrteiligen Doku-Serie "The Franchise" die aktuelle Vorbereitung und anschließende Saison der Chiefs begleiten.