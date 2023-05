NFL vs. NBA, Kansas City Chiefs vs. Golden State Warriors: "The Match" sorgt in diesem Jahr für ein ganz besonderes Spiel, wenn jeweils zwei Football- und Basketball-Superstars auf dem Golfplatz gegeneinander antreten.

Am 29. Juni stehen sich im "Wynn Golf Club" in Las Vegas in der neuesten Ausgabe des Charity-Spiels Patrick Mahomes und Travis Kelce von Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs sowie Stephen Curry und Klay Thompson von den Golden State Warriors gegenüber.

Während die beiden NFL-Superstars Ende Juni unmittelbar vor der heißen Phase der Vorbereitung auf die neue NFL-Saison stehen, befinden sich die Warriors aktuell inmitten der NBA-Playoffs, Curry und Thompson verloren das erste Spiel im Conference-Halbfinale gegen die Los Angeles Lakers um LeBron James 112:117.

Die NBA Finals gehen übrigens im Juni über die Bühne - möglicherweise kommt es auf dem Golfplatz also sogar zum Aufeinandertreffen der Champions.

Einnahmen für wohltätige Zwecke

Das Charity-Spiel ist Teil einer Turnierserie, die den Namen "The Match" trägt und 2023 zum achten Mal ausgetragen wird. Alle Einnahmen sind für wohltätige Zwecke bestimmt. "The Match" hat bereits mehr als 35 Millionen Dollar für verschiedene Organisationen gesammelt und mehr als 27 Millionen Mahlzeiten an Feeding America gespendet.

Im vergangenen Jahr kam es zu einem Top-Quarterback-Spiel, als Tom Brady und Aaron Rodgers gegen Mahomes und Josh Allen antraten. Brady/Rodgers konnten damals gewinnen.

Auch Curry hat eine The-Match-Vorgeschichte. Der viermalige NBA-Champion spielte 2020 zusammen mit Peyton Manning und verlor gegen Charles Barkley und Phil Mickelson.