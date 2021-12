München - Zwei Siege gab es für die deutschen Spieler in Week 13 - und an beiden haben unsere Jungs großen Anteil.

ran gibt einen Überblick über die Arbeitsnachweise der Deutschen.

Jakob Johnson (New England Patriots)

Jakob Johnson feierte mit den New England Patriots einen 14:10-Sieg bei AFC-East-Rivale Buffalo Bills.

Bei starkem Wind und generell schlechten Witterungsbedingungen setzte Bill Belichick fast durchgängig aufs Laufspiel, Quarterback Mac Jones warf lediglich drei Pässe.

Dementsprechend groß war Johnsons Rolle. Der Fullback blockte seinen Running Backs Damien Harris und Rhamondre Stevenson regelmäßig den Weg frei - und wurde dafür des Öfteren von den Kommentatoren im US-Fernsehen gelobt: "Wenn ich Damien Harris wäre, würde ich Jakob Johnson überall hin folgen."

Auch wegen der Blocks und Tackles des 26-jährigen Stuttgarters generierte New Englands Offense 222 Yards auf dem Boden. Gerade bei Harris' 64-Yard-Touchdown hatte Johnson entscheidenden Einfluss.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Was für eine Pointe! Nicht nur gewannen die Detroit Lions am 13. Spieltag endlich ihr erstes Saisonspiel, Amon-Ra St. Brown fing auch noch den spielentscheidenden Touchdown mit ablaufender Uhr - der erste NFL-Touchdown des Rookies überhaupt.

"An diesen Tag werde ich mich noch lange erinnern", freute sich der 22 Jahre alte Receiver auf der PK nach dem Spiel. Und St. Brown schickte auch noch gleich einen Gruß an seine Fans in Deutschland: "Ich liebe euch, danke für alles."

Doch auch schon vor dem Touchdown zum Sieg zeigte Amon-Ra eine starke Partie. Er fing insgesamt zehn Bälle für 86 Yards, war damit Jared Goffs produktivste Anspielstation. Auf dem Boden kamen noch zwei Yards Raumgewinn hinzu.

Der Wide Receiver stand bei 69 Snaps der Offense auf dem Platz, was einem Anteil von 96 Prozent enspricht. Hinzu kamen einige Plays bei den Special Teams.

Ein rundum gelungener Tag.

Equanimeous St. Brown (Green Bay Packers)

Amon-Ras Bruder durfte das alles gemütlich vom Sofa aus verfolgen: Equanimeous St. Brown und die Green Bay Packers hatten am 13. Spieltag frei und greifen erst am kommenden Wochenende im Sunday Night Game gegen die Chicago Bears wieder ins Geschehen ein.

