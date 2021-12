Tampa Bay Buccaneers at Atlanta Falcons 30:17

Die Tampa Bay Buccaneers haben das dritte Spiel in Folge gewonnen. Gleich der erste Drive der Buccaneers mündete in einem Touchdown-Pass von Tom Brady auf Leonard Fournette. Überhaupt erwischte Brady eine gute erste Hälfte mit insgesamt drei Touchdown-Pässen, bis ihm kurz vor der Pause eine Pick Six unterlief. Dadurch schrumpfte die Führung von Tampa Bay auf 20:17.

Kurz vor Ende des dritten Spielabschnitts warf Brady zum zweiten Mal einen Touchdown-Pass auf Rob Gronkowski, sodass die Führung auf 27:17 ausgebaut wurde. Insgesamt kam der Quarterback auf starke 368 Passing-Yards. Seine bevorzugte Anspielstation war Chris Godwin, der 143 Receiving-Yards verbuchte.

In der Defense überzeugten Ndamukong Suh und Vita Vea mit jeweils zwei Sacks und zwei Tackles for Loss. Matt Ryan, der Spielmacher der Falcons, kam auf 297 Passing-Yards, blieb allerdings ohne Touchdown.

Tampa Bay steht bei einer Bilanz von neun Siegen und drei Niederlagen. Die Bilanz von Atlanta liegt bei 5:7. Ein bemerkenswerter Randaspekt: Brady traf in seiner Karriere zehn Mal auf die Falcons und hat alle Spiele gewonnen.

Minnesota Vikings at Detroit Lions 27:29

Die Durststrecke der Lions ist vorüber: Der deutsche Wide Receiver Amon Ra St. Brown sorgte mit seinem ersten Touchdown-Pass für den ersten Saisonsieg von Detroit. Insgesamt fing der Rookie in diesem Spiel Pässe für 86 Yards.

Die Vikings kassierten im zweiten Viertel 20 Punkte und gingen dadurch mit einem 6:20 Rückstand in die Halftime. Zwölf Minuten vor Spielende kam Minnesota zwar auf 21:23 heran. Die Two-Point-Conversion misslang allerdings.

Die Schlussphase wurde kurios. An der eigenen 28-Yard-Linie stehend, spielten die Lions den vierten Versuch bei noch einem offenen Yard aus. Hier unterlief Quarterback Jared Goff (296 YDS, 3 TD) ein Fumble, sodass die Vikings das Spiel mit einem Touchdown drehen konnten.

Damit war das Spiel allerdings nicht vorüber. Den Lions blieben noch knapp zwei Minuten, um sich den ersten Sieg zu sichern. Mit Erfolg: Beim letzten Spielzug der Partie warf Goff einen Touchdown-Pass auf Amon Ra St. Brown.

Indianapolis Colts at Houston Texans 31:0

Die Indianapolis Colts haben sich problemlos gegen die Houston Texans durchgesetzt. Der Mann des Spiels war Running Back Jonathan Taylor, der für 143 Yards und zwei Touchdowns lief. Quarterback Carson Wentz spielte zwar nicht spektakulär, dafür aber fehlerfrei. Er brachte 16 seiner 22 Pässe für 158 Yards an den Mann, warf einen Touchdown-Pass und blieb ohne Interception.

Überragend war auch die Defense der Colts, die keinen einzigen Punkt zuließ. Al-Quadin Muhammad und Kemoko Turay waren mit jeweils zwei Sacks und zwei Tackles for Loss besonders auffällig. Tyrod Taylor und Davis Mills, die beiden Quarterbacks der Texans, bekamen zusammen lediglich 94 Passing-Yards zustande. Die Colts stehen bei einer 7:6-Bilanz, die Texans bei 2:10.

Philadelphia Eagles at New York Jets 33:18

Die Philadelphia Eagles haben sich gegen die New York Jets durchgesetzt. Backup-Quarterback Gardner Minshew lieferte dabei mit 242 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässen ein ordentliches Spiel ab. Dallas Goedert fing Pässe für 105 Yards und zwei Touchdowns. Besonders effektiv war auch Miles Sanders mit 120 Rushing-Yards.

New York setzte vor allem auf das Passspiel. Zach Wilson brachte dabei 23 seiner 38 Passversuche für 226 Passing-Yards und zwei Touchdowns an den Mann, warf allerdings auch eine Interception.

Arizona Cardinals at Chicago Bears 33:22

Die Arizona Cardinals feiern als erstes Team der NFL den zehnten Saisonsieg. Quarterback Kyler Murray kehrte nach seiner Verletzung wieder zurück und war vor allem läuferisch sehr effektiv. Er lief für 59 Yards und zwei Touchdowns, verbuchte zudem 123 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässe. Letztere wurden von James Conner und DeAndre Hopkins gefangen.

Der große Unglücksrabe der Bears war Andy Dalton. Der Quarterback verbuchte zwar 229 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässe, warf allerdings gleich vier Interceptions. Die Bears stehen aufgrund der Niederlage bei einer 4:8-Bilanz.

New York Giants at Miami Dolphins 9:20

Die Miami Dolphins haben das fünfte Spiel in Folge gewonnen und ihre Bilanz auf 6:7 aufgebessert. Quarterback Tua Tagovailoa knüpfte an seine starke Form der vergangenen Wochen an, warf für 244 Yards und zwei Touchdowns. Jaylen Waddle war mit 90 Passing-Yards der effektivste Receiver. In der Defense agierte Jaelan Phillips mit zwei Sacks und zwei Tackles for Loss besonders auffällig.

Mike Glennon ersetzte bei den New York Giants den verletzten Quarterback Daniel Jones, brachte dabei 23 seiner 44 Passversuche für 187 Yards an den Mann, warf allerdings keinen Touchdown-Pass und verbuchte eine Interception. Für Punkte sorgte lediglich Graham Gano. Die Giants stehen bei vier Siegen und acht Niederlagen.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.