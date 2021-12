München - Am 14. Spieltag der diesjährigen NFL-Saison gab es für die deutschen Spieler einen Sieg und eine Niederlage. Der Aufwärtstrend bei Amon-Ra St. Brown hält weiter an.

ran gibt einen Überblick über die Arbeitsnachweise der Deutschen.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions haben ihr Spiel gegen die Denver Broncos zwar mit 10:38 verloren.

Bis zur Halbzeit konnten die Lions mit den Broncos mithalten und konterten die beiden Broncos-Touchdowns durch Javonte Williams und Melvin Gordon durch ein Touchdown-Catch von Kalif Raymond und ein Field Goal von Riley Patterson aus 36 Yards. In der zweiten Hälfte zogen die Broncos dann das Tempo an und kamen schlussendlich zu einem ungefährdeten 38:10-Heimsieg.

Amon-Ra St. Brown wurde erfreulicherweise in Abwesenheit von D'Andre Swift und Jamaal Williams als Hauptanspielstation von Quarterback Jared Goff genutzt: Zwölf Pässe kamen in seine Richtung. Acht Davon konnte er fangen und damit für 73 Yards Raumgewinn sorgen.

Damit war der starke Amon-Ra St. Brown am Sonntag der Spieler mit den meisten gefangenen Bällen, mit den meisten Targets mit den meisten Receiving-Yards.

Der Wide Receiver stand bei 47 Snaps der Offense auf dem Platz, was einem Anteil von 75 Prozent entspricht. Hinzu kamen einige Plays in den Special Teams.

Equanimeous St. Brown (Green Bay Packers)

Zwar gewannen die Green Bay Packers mit 45:30 beim NFC-Divisionsrivalen Chicago Bears. Doch für Equanimeous St. Brown lief es dennoch nicht gut.

Der Deutsche musste schon früh wegen einer Gehirnerschütterung das Feld verlassen, ohne auch nur einmal von Quarterback Aaron Rodgers angespielt worden zu sein. Der Wide Receiver stand bei nur fünf Snaps der Offense auf dem Platz, ehe er sich verletzte. Hinzu kamen einige Plays bei den Special Teams.

St. Brown muss nun das fünfstufige NFL "Concussion Protocol" durchlaufen, um wieder mitspielen zu dürfen. Am 15. Spieltag treffen die Packers auf die Baltimore Ravens.

Jakob Johnson (New England Patriots)

Der deutsche Fullback durfte den Spieltag gemütlich vom Sofa aus verfolgen: Jakob Johnson und die New England Patriots hatten am 14. Spieltag spielfrei und greifen erst am kommenden Wochenende gegen die Indianapolis Colts wieder ins Geschehen ein.

