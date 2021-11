München - Zwei Siege und eine Niederlage für die deutschen Spieler in der NFL: Während Equanimeous St. Brown mit den Green Bay Packers gegen die Los Angeles Rams gewinnen konnte, musste Amon-Ra St. Brown an Thanksgiving eine knappe Niederlagen gegen die Chicago Bears hinnehmen.

Für Jakob Johnson und die New England Patriots läuft weiterhin alles nach Plan. Durch den Sieg gegen die Tennessee Titans liegt die Mannschaft aus Foxborough klar auf Playoff-Kurs.

ran gibt einen Überblick über die Arbeitsnachweise der Deutschen.

Equanimeous St. Brown (Green Bay Packers)

Zwar nur ein Catch, aber trotzdem überzeugt. Mit 36:28 gewannen die Packers gegen die Los Angeles Rams. "EQ" fing einen Pass für sieben Yards, sorgte in Doppeldeckung fast für den "Catch des Jahres" und überzeugte in den Special Teams, als er dafür sorgte, dass die Rams nach einem Punt der Packers ihren Drive an der eigenen Ein-Yard-Linie beginnen mussten.

Nach dem Sieg gegen die Rams holte sich St. Brown prompt ein Sonder-Lob von Packers-Quarterback Aaron Rodgers ab: "Wen ich herausheben möchte, ist EQ. Er wurde entlassen, kam zurück zu uns und macht bislang einen wirklich guten Job."

Der Deutsch-Amerikaner scheint sich langsam gefangen zu haben. Schon in der letzten Woche lieferte der 25-Jährige eine starke Leitung ab. Der Passempfänger stand bei 21 Offensive Snaps auf dem Feld. Dies entspricht einer Quote von 32 Prozent, zudem war er 22 Mal für die Special Teams aktiv, was einen Anteil von 61 Prozent ergibt.

Jakob Johnson (New England Patriots)

Jakob Johnson feierte mit den New England Patriots einen souveränen 36:13-Sieg gegen die verletzungsgebeutelten Tennessee Titans. Der Fullback wurde von Quarterback Mac Jones zwar nicht angeworfen, glänzte dafür aber mal wieder durch seine Blocks und Tackles. Er stand bei 12 Snaps der Offensive auf dem Spielfeld. Dies ergibt einen Anteil von 20 Prozent.

Auch bei den Special Teams war der Stuttgarter präsent und stand bei 13 Spielzügen auf dem Feld. Dies entspricht 46 Prozent aller Plays der Special Teams.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Fast hatten Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions es geschafft. Nur ein paar Sekunden waren sie vom ersten sieg der Saison entfernt. Durch ein Field Goal bei auslaufender Uhr konnten zum Schluss aber doch die Chicago Bears feiern und das Spielfeld als Gewinner verlassen.

Für St. Brown war es aber wieder eine gute Partie. Jared Goff, der nach einer Verletzungspause wieder auf dem Feld stand, warf vier Mal in Richtung des Deutsch-Amerikaners. Alle vier Pässe konnte dieser fangen und sich am Ende über 23 Yards Raumgewinn freuen.

Der Wide Receiver stand bei 48 Snaps der Offensive auf dem Platz. Dies ergibt einen Anteil von 98 Prozent. Hinzu kamen drei Plays bei den Special Teams.

