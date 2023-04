Odell Beckham Junior hat einen millionenschweren Einjahresvertrag bei den Baltimore Ravens unterschrieben. Laut "ESPN" soll es aber auch ein "konkurrenzfähiges Angebot" von den New York Jets gegeben haben, was OBJ ablehnte.

Wie NFL-Insider Connor Hughes darüber hinaus berichtet, soll der Star-Receiver nach dem Angebot der Ravens die Jets angerufen und ihnen die Chance gegeben haben, dieses zu übertreffen. Die New Yorker Franchise wollte demnach aber nicht so hoch gehen.

Auch die New York Giants hatten Interesse an dem 30-Jährigen - der aufgrund eines Kreuzbandrisses die komplette vergangene Saison aussetzen musste - aber auch hier waren die finanziellen Mittel am Ende nicht ausreichend.