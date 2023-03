Findet Odell Beckham Jr. bald eine neue Franchise?

Am Freitag absolvierte der Wide Receiver ein privates Workout, an dem Vertreter von insgesamt zwölf NFL-Teams teilnahmen. Laut "CBS Sports" sahen sich die Carolina Panthers, die New York Giants, die New England Patriots, die Los Angeles Rams, die Arizona Cardinals, die San Francisco 49ers, die Buffalo Bills, die Kansas City Chiefs, die Minnesota Vikings, die Baltimore Ravens, die New York Jets und die Cleveland Browns die Einheit an.

Die Dallas Cowboys, die in den vergangenen Monaten mehrmals öffentlich ihr Interesse an dem Passempfänger bekundet hatten, waren dagegen nicht anwesend. Und das, obwohl Cowboys-Owner Jerry Jones erst in der vergangenen Woche erklärt hatte, seine Franchise sei weiterhin an OBJ interessiert.

Video: Odell Beckham making a one-handed catch in his Arizona workout.pic.twitter.com/80Hiz4eBGf — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) March 11, 2023

Cowboys nicht beim Workout von OBJ

Im Februar 2022 hatte sich OBJ im Super Bowl, den er mit den Los Angeles Rams gewann, einen Kreuzbandriss zugezogen. Ende der vergangenen Saison liebäugelte er mit einem Comeback, um einem Team in den Playoffs zu helfen. In Verbindung gebracht wurde er dabei mit den Giants, den Cowboys und den Bills. Fit genug schien er für ein kurzes Engagement aber nie zu sein.

Laut NFL-Insider Ian Rapoport ist der Wide Receiver 13 Monate nach seiner schweren Verletzung nun endlich wieder bei 100 Prozent und will seine nächste Chance in der besten Football-Liga der Welt wahrnehmen.

Der 30-Jährige spielte in seiner Karriere bislang für die Giants, die Cleveland Browns und die L.A. Rams.