Mit dem Super Bowl zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs (35:38) ging die NFL-Saison 2022 zu Ende.

In der besten Football-Liga der Welt steht nun die Offseason auf dem Programm. Entspannt und ereignislos geht diese aber mitnichten vonstatten. Schon im Februar standen erste wichtige Termine an.

Richtig in Fahrt kommt die NFL am Montag, den 13. März: Ab 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit dürfen die Teams offiziell mit Free Agents verhandeln.

Am Mittwoch, den 15. März, folgt dann auch der Startschuss für die Phase, in der Free Agents Verträge unterschreiben dürfen - ab 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Damit beginnt die Free Agency - die heißeste Phase außerhalb der wirklichen Spielzeit.

Alle wichtigen Deals fasst ran im Free-Agency-Ticker für euch zusammen.

Was passiert ansonsten alles zwischen Super Bowl und dem Start der neuen Saison? ran gibt euch einen Fahrplan an die Hand.

NFL-Offseason 2023: Die wichtigsten Termine bis zum ersten Regular-Season-Spiel

21. Februar – 7. März: In diesem Zeitraum können die einzelnen Teams Franchise Tags und Transition Tags vergeben.

28. Februar – 6. März: NFL Scouting Combine. Im Lucas Oil Stadium in Indianapolis müssen die Nachwuchsspieler ihr Können in verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellen. Mit guten Ergebnissen können die Spieler ihren Wert für den Draft nochmal steigern.

13. - 15. März: Die Franchises dürfen in diesem Zeitraum mit den Spielern verhandeln, die zu Free Agents werden. Abgeschlossen werden dürften neue Verträge aber erst zu Beginn des neuen Ligajahres.

15. März: Das neue Ligajahr beginnt am 15. März um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Dies gilt als Startschuss für die Free Agency.

26. - 29. März: Das jährliche Meeting der NFL steigt in Phoenix, Arizona.

3. April: Teams, die nach Ablauf der Regular Season 2022 einen neuen Head Coach verpflichtet haben, dürfen mit ihrem Offseason-Workout-Programm beginnen.

17. April: Die Franchises mit zurückkehrenden Cheftrainern können mit ihren Offseason-Trainingsprogrammen beginnen. Diese umfassen zehn OTA-Tage (Organized Team Activities) und ein verpflichtendes Minicamp.

21. April: Der letzte Tag, an dem Restricted Free Agents (ein Spieler, dessen Vertrag ausläuft, ohne dass er mindestens vier sogenannte "angesammelte" Saisons vorweisen kann) einen provisorischen Vertrag unterzeichnen dürfen.

26. April: Der letzte Tag, an dem das ehemalige Team des Restricted Free Agents sein "Right of First Refusal" ausüben darf. Damit darf es mit dem Angebot des anderen Teams gleichziehen und den Spieler automatisch halten.

27. April: Deadline-Tag für Teams, einen für den Draft in Frage kommenden Spieler an einem beliebigen Ort zu testen, zu besuchen, zu interviewen (einschließlich Video- und Telefonanrufe) oder einer körperlichen Untersuchung zu unterziehen.

27. – 29. April: In Kansas City steigt der alljährliche Draft, bei dem in sieben Runden die Talente von den einzelnen Teams ausgewählt werden.

1. Mai: Der letzte Tag, an dem eine Franchise die Fifth Year Option eines Erstrunden-Picks aus dem Draft 2020 ziehen darf, um ihn also noch ein fünftes Jahr unter seinem Rookie-Vertrag spielen zu lassen.

5. – 8. Mai oder 12. – 15. Mai: An einem der beiden möglichen Wochenenden dürfen die Teams Minicamps für die Rookies abhalten. Dauer: maximal drei Tage.

Mai: Im Laufe des Monats wird der Spielplan für die Regular Season der kommenden Saison bekannt gegeben. Der genaue Termin ist aber noch offen.

15. Mai: Die Entwicklungsprogramme für die neuen Rookies beginnen.

22. – 24. Mai: Owner, General Manager, Trainer und Offizielle der Teams treffen sich zum Frühjahrs-Meeting und sprechen über Anpassungen.

Juni: Vereinzelt können Teams nochmal "Rookie Readiness Programs" veranstalten, in denen es um die neuen Spieler aus dem jüngsten Draft geht.

Mitte Juli: Spieler, die mit einem Franchise Tag versehen wurden, dürfen bis zu diesem Tag langjährige Verträge unterschreiben. Passiert dies nicht, gilt der vereinbarte Franchise Tag, oder der Spieler darf einen Ein-Jahres-Vertrag für eine andere Summe unterschreiben. Erst mit Ablauf der Saison kann dann wieder verhandelt werden.

Juli: Einige Tage nach dieser Deadline beginnt für die Teams das Training Camp für die neue Saison.

3. – 6. August: Mit dem Hall-of-Fame-Game in Canton, Ohio, beginnt die Preseason, im Anschluss folgen die Aufnahmen in die Hall of Fame.

7. September: Die Regular Season beginnt mit einem Heimspiel von Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium. Der Gegner ist noch nicht bekannt.