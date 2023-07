Patrick Mahomes ist der wahrscheinlich beste Quarterback der NFL. Der 27-Jährige gewann mit den Kansas City Chiefs bereits zwei Mal den Super Bowl und wurde zwei Mal zum MVP der Saison gewählt.

Auch wenn der Großteil seiner Karriere noch vor ihm liegen dürfte, macht er sich bereits Gedanken darüber, wie man sich später an ihn zurückerinnern wird.

"Ich glaube, jeder denkt über sein Vermächtnis nach und darüber, wie man sich an einen erinnert. Ich denke, man muss jeden Tag bewerten, wie man besser werden kann, wie man jeden einzelnen Tag maximieren kann", sagte der Passgeber gegenüber der "Associated Press".

Wer das tut, würde nach seiner Karriere nichts bedauern. "Das ist es, was ich immer gepredigt habe. Es geht nicht um den Erfolg dieses Tages, sondern darum, am Ende der Karriere nichts zu bereuen", erklärte er seine Einstellung.

"Ich denke, wenn du jeden Tag hart arbeitest und alles, was du hast, in das Spiel steckst, dann ist es egal, wie viele Trophäen und wie viele Super-Bowl-Ringe du hast. Du wirst am Ende auf deine Karriere zurückblicken und nichts bereuen."