Darius Slay zählt zu den besten Cornerbacks der NFL und stand bereits fünf Mal im Pro Bowl. Nachdem er von 2013 bis 2019 für die Detroit Lions aktiv war, wechselte er 2020 zu den Philadelphia Eagles und hat kürzlich seinen Vertrag verlängert.

Doch es hätte auch ganz anders kommen können: Wie der Passverteidiger in seinem Podcast "Big Play Slay" verriet, wäre er in dieser Offseason fast bei den Baltimore Ravens gelandet. "Ich war fast - so nah dran - ein Baltimore Raven. So nah", sagte Slay und hielt zwei Finger dicht aneinander: "Aber ich wollte ein Eagle sein. Ich bin ein Eagle geblieben, weil ich wusste, dass wir gemeinsam eine Lösung finden würden."

Der 32-Jährige bekam laut einem Bericht von "ESPN" die Erlaubnis, vor Beginn der Free Agency nach einem anderen Team zu suchen. In den Medien wurde auch über eine mögliche Entlassung spekuliert. Stattdessen aber unterschrieb er einen Dreijahresvertrag über 42 Millionen US-Dollar bei den Eagles.

Baltimore Ravens suchen einen Cornerback

Die Ravens sind auf der Suche nach einem Starting-Cornerback, weil der Vertrag von Marcus Peters ausgelaufen ist. "Die Baltimore Ravens waren das erste Team, das angerufen hat", sagt Slay. "Sie boten genau das an, was ich wollte. Aber ich sagte: 'Wenn die Eagles dasselbe bieten, werde ich ein Eagle bleiben.' Es war schön, dass das so gelaufen ist. Aber ich war fast ein Raven."