Devon Allen, Backup-Receiver der Philadelphia Eagles, hat ein großes Selbstbewusstsein. Bereits in der Vergangenheit ließ er öfters durchblicken, dass er sich für einen der schnellsten Spieler der NFL hält. Nun hat der 28-Jährige nachgelegt.

Allen, der als Hürdenläufer bereits zweimal bei den Olympischen Sommerspielen an den Start ging, 2016 in Rio den fünften Platz belegte und in Tokio 2021 mit Rang vier nur knapp eine Medaille verpasste, ist der Meinung, dass er schneller ist als die NFL-Speedster D.K Metcalf (Seattle Seahawks) und Tyreek Hill (Miami Dolphins). Das erklärte er gegenüber "TMZ".

Auf die Frage, ob es in der NFL jemanden gebe, der schneller ist, antwortete Allen ganz klar: "Nein, ich bin es definitiv. Ich bin es auf jeden Fall."

Allen wartet auf Chance in der NFL

Er fügte hinzu, dass die Schnelligkeit von Metcalf und Hil zwar unbestreitbar sein, allerdings würde es einen Unterschied machen, ob man in der NFL schnell ist oder in einem "normalen" Sprintrennen.

Dabei konnte Tyreek Hill Devon Allen tatsächlich schon einmal schlagen: "Ich bin gegen Tyreek Hill gelaufen, als ich in der High School war, und er hat mich in der besiegt. Es ist auch super beeindruckend, dass D.K., der 1,93 Meter groß ist und 107 Kilogramm wiegt, vor ein paar Jahren 10,3 (Sekunden im 100-Meter-Lauf) gelaufen ist."

"Aber ich denke, dass es vor allem in der Weltspitze - in den Top 5, Top 10 der Welt - eine große Leistungslücke gibt", so Allen weiter.

In der NFL konnte Allen seinen Speed nicht zeigen. Zwar steht er seit April 2022 bei den Philadelphia Eagles unter Vertrag. Er verbrachte die gesamte vergangenen Spielzeit allerdings auf dem Practice Squad.