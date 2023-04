Einige Zeit lang war unklar, ob Eagles-Center Jason Kelce seine NFL-Karriere beenden würde. Inzwischen hat sich der 35-Jährige dazu entschlossen, seine Laufbahn doch fortzusetzen.

Ein Grund dafür: Der verlorene Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs um seinen Bruder Travis Kelce im zurückliegenden Februar.

"Ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat", erklärte der Sportler in der "Rich Eisen Show". "Ich denke nicht, dass es das sollte. Ich wünschte, es wäre nicht so. Aber ich glaube, wenn man so weit geht und so nah dran ist und es nicht klappt, dann kommen die Emotionen und die Energie hoch, und man will es schaffen. Man weiß, dass es knapp ist, und man weiß, dass das Team nächstes Jahr gut sein wird, solange alle gesund bleiben. In der Offensive kehren viele Spieler zurück. Ja, das spielt alles eine Rolle", so Kelce.

Und weiter: "Wenn es eine andere Situation wäre, weiß ich nicht, wie die Antwort lauten würde. Ich denke aber, dass ich immer noch spielen würde."

Kelce will Karriere fortsetzen

Ohnehin kann sich der Super-Bowl-Sieger von 2017 glücklich schätzen. "Was den körperlichen Teil angeht, bin ich glücklicherweise in ziemlich guter Form für einen Kerl, der in sein 13. Jahr geht", freut sich Kelce.

"Ich habe ein paar Knieschmerzen, Knöchelschmerzen, dies und das – aber es geht vor allem um die mentale Belastung. Das Maß an Aufmerksamkeit, das man täglich aufbringen muss, um den Job richtig zu machen."

Demnach kostet alleine die für das Spiel nötige Kommunikation und das Studieren von Filmaufnahmen enorme Mühe und Energie. "All das lenkt letztlich in gewisser Weise von anderen Bereichen meines Lebens ab. Da muss man sich wirklich überlegen, ob man das noch einmal machen will."

In den vergangenen acht Spielzeiten bestritt der Center für die Philadelphia Eagles alle Spiele. In fünf der zurückliegenden sechs Spielzeiten wurde er als All-Pro ausgezeichnet, dazu wurde er sechsmal in den Pro Bowl gewählt.