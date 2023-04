Vor zwei Jahren erschoss der ehemalige NFL-Spieler Phillip Adams in Rock Hill, South Carolina, sechs Menschen und beging anschließend auf der Flucht vor der Polizei Selbstmord.

Die Familie des Verstorbenen hat nun sein ehemaliges College wegen eines Schädeltraumas verklagt, das er angeblich erlitten hatte, als er dort Football spielte.

Wie "WCNC.com" berichtet, hat Vater Alonzo Adams eine Klage gegen die South Carolina State University wegen Fahrlässigkeit eingereicht, weil Adams angeblich nicht ordnungsgemäß vor den Gefahren wiederholter Schläge auf den Kopf gewarnt wurde und es angeblich versäumt wurde, die Footballspieler besser zu schützen.

In der Klage wird behauptet, dass Adams aufgrund seiner Zeit als College-Footballer für die Bulldogs eine chronisch-traumatische Enzephalopathie (CTE) entwickelt hat und dass das Kopftrauma zu den Handlungen führte, die schließlich in seinem Tod endeten.

Nachträglich wurde festgestellt, dass der ehemalige Cornerback eine schwere CTE in beiden Frontallappen seines Gehirns hatte. Seine Familie hatte den Behörden nach dem Vorfall mitgeteilt, dass Adams über quälende Schmerzen, Gedächtnisstörungen und Schlafprobleme geklagt hatte.

Phillip Adams erlitt CTE während Football-Karriere

Adams hatte sich nicht der Sammelklage der NFL für erlittene Kopfverletzungen angeschlossen, da er nach dem Stichtag für die Pensionierung von Spielern, die in den Vergleich einbezogen wurden, noch spielte.

Eine Klage gegen die NFL wäre zwar möglich gewesen, aber er spielte auch noch nach den Eingeständnissen der NFL und nachdem Maßnahmen gegen Gehirnverletzungen eingeleitet wurden, um das Spiel sicherer zu machen.

Außerdem wäre es laut "ProFootballTalk" für jeden Spieler, der nach dem Bekanntwerden der CTE-Risiken gespielt hat, schwierig gewesen zu beweisen, dass er nicht ordnungsgemäß vor den Risiken gewarnt wurde.

Der Defense-Spieler war von 2006 bis 2009 an der South Carolina State University. Danach wurde er 2010 in der siebten Runde von den San Francisco 49ers gedrafted und verbrachte insgesamt sechs Jahre in der NFL bei weiteren Stationen wie den Seattle Seahawks, New York Jets und Atlanta Falcons.