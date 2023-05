Mit dem 20. Pick wählten die Pittsburgh Steelers im Draft 2022 Quarterback Kenny Pickett aus. Bereits vor der Ziehung der Talente gab es Meldungen, wonach einige Teams skeptisch bezüglich der Handgröße des mittlerweile 24-Jährigen waren.

Dies hat Pickett nun im "Footbahlin with Ben Roethlisberger"-Podcast bestätigt und verraten, dass einige Mannschaften ihn aus diesem Grund auf keinen Fall ausgewählt hätten.

Pittsburgh Steelers: Pickett schlief sogar mit Schiene

"Es gab Teams, die sagten: 'Wenn du nicht auf neun Zoll bist, bist du einfach vom Board.' Und diese Teams waren hoch", berichtet Pickett mit Blick auf deren Draft-Position in der ersten Runde. Der Spielmacher selbst habe laut eigener Aussage alles dafür getan, um so früh wie möglich ausgewählt zu werden.

Dafür schlief er sogar mit einer Schiene, die seine Hände dehnen und dadurch vergrößern sollte. Der Plan ging zwar auf, auf neun Zoll kam Pickett aber trotzdem nicht.

Pittsburgh Steelers: Kenny Pickett mit durchwachsener erster Saison

"Ich habe ein paar Übungen gemacht [...] Ich habe alles versucht, was ich konnte. Ich habe mit einer Schiene geschlafen, um meine Hand zu strecken. Ich tue, was immer nötig ist", erzählte der Quarterback bereits vor einem knappen Monat im "The Pivot"-Podcast.

In seiner Debüt-Saison erlebte Pickett Höhen und Tiefen. Bei seiner Premiere als Starter setzte es eine deftige 3:38-Pleite gegen die Buffalo Bills, insgesamt führte er das Team von Head Coach Mike Tomlin zu sieben Siegen und kassierte sechs Niederlagen.

In der kommenden Spielzeit dürfte Pickett trotz der Vertragsverlängerung mit Mitch Trubisky als Nummer eins eingeplant sein.