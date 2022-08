München - Kurz vor dem Saisonstart hat sich Mike Tomlin, Head Coach der Pittsburgh Steelers, noch nicht auf einen Starting Quarterback festgelegt. Im letzten Preseason-Spiel gegen die Detroit Lions (live, am Sonntag ab 21:45 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de) können sich die Kandidaten für die Nachfolge von Ben Roethlisberger noch einmal in den Fokus spielen.

ran nimmt die drei Quarterbacks unter die Lupe.

Mitchell Trubisky: Mit Erfahrung und physischem Talent zum Starter-Posten?

Der zweite Pick im NFL Draft 2017 erhält nach Stationen bei den Chicago Bears (2017-2020) und Buffalo Bills (2021) die Chance, den Segeln seiner Karriere neuen Wind einzuhauchen.

In den ersten beiden Preseason-Spielen durfte er das Team als Starter anführen, stand insgesamt 28 Snaps auf dem Feld. Trubisky hat bereits mehrere Jahre NFL-Erfahrung und in der Theorie auch die physischen Anlagen eines Starters.

Doch zu häufig traf er in der Vergangenheit die falsche Entscheidung, las Defensiven nicht richtig oder warf zu spät in bereits geschlossene Passfenster. Gegen die Seattle Seahawks und Jacksonville Jaguars brachte er neun seiner 15 Pässe an, sammelte dabei 123 Yards und einen Touchdown. 14 weitere Yards holte er zu Fuß raus.

Und das, obwohl er bei über 55 Prozent seiner Dropbacks unter Druck stand (ein generelles Problem bei Trubisky und Pickett war, dass die Offensive Line sehr wacklig agierte). In diesen Situationen zeigte er immer wieder seine Mobilität, um Pass Rushern auszuweichen.

Die holprigen, aber aussagekräftigen Statistiken "Big Time Throws" und "Turnover-worthy Plays" messen, wenn ein Pass besonders gut war oder ein Spielzug zu einem Turnover hätte führen müssen. In beiden Statistiken steht bei Trubisky eine Null. Er spielte seinen Stiefel runter, ohne weder besonders positiv, noch negativ aufzufallen.

Kenny Pickett: Kann der Youngster bereits in Woche 1 übernehmen?

Der Erstrunden-Pick überzeugte statistisch am meisten. 171 Yards, drei Touchdowns, 86 Prozent Completion Percentage, keine Interception. Der 24-Jährige spielte gegen die Jaguars bereits mit einem Großteil der Starter zusammen. Pickett galt schon am College als Quarterback, dem der Sprung in die NFL vergleichsweise leicht fallen könnte.

Antizipation, Spielverständnis, Wurfgenauigkeit und Mobilität zählen zu seinen größten Stärken.

In den Preseason-Spielen zeichnete sich Pickett besonders durch seine Ruhe unter Druck aus. Ihm unterliefen keine "Panik-Würfe", sondern er fand regelmäßig einen Passempfänger oder wich dem Druck aus.

Allerdings ist er physisch ein wenig limitiert, beispielsweise in Sachen Wurfkraft.

"Viele der Starter-Positionen werden beim letzten Spiel vergeben, darauf wird es ankommen", berichtete Head Coach Mike Tomlin am Montag bei einer Medienrunde am Rande des Training Camp.

Mason Rudolph: Außenseiter-Chancen?

Auch Mason Rudolph darf noch nicht komplett ausgeschlossen werden, obwohl es aktuell äußerst unwahrscheinlich scheint, dass er die Steelers als Starter aufs Feld führt. Der ehemalige Drittrunden-Pick konnte in der Preseason mit der zweiten und dritten Garde immer wieder glänzen.

Er sammelte zwei Touchdowns und 220 Passing Yards. Allerdings erhielt Rudolph bereits in der Vergangenheit seine Chancen während der regulären Saison, die er nicht wirklich nutzen konnte.

Fazit: Wer sollte für die Pittsburgh Steelers starten?

Kenny Pickett sollte bei den Steelers als Starter übernehmen. Klar, Trubisky bringt mehr Erfahrung mit und hat einen ordentlichen Vertrag in der Offseason erhalten, aber Pickett konnte bisher am ehesten überzeugen.

Besonders seine Abgeklärtheit unter Druck ist keine Selbstverständlichkeit für einen jungen Spieler, ein Bereich, in dem ein Trubisky beispielsweise immer wieder Fehler gemacht hat. Mit einer weiteren guten Perfomance im letzten Preseason-Spiel sollte der Starter-Posten an ihn gehen.

Die Steelers werden es ohnehin sehr schwer haben, in ihrer Division mitzuhalten. Von daher wäre es ratsam, den Youngster spielen zu lassen und so weiterzuentwickeln.

Pittsburgh Steelers gegen die Detroit Lions live, am Sonntag ab 21:45 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de

