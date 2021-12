München - Der Super-Bowl-Champion 2022 wird gesucht.

Im Finale in Los Angeles am 13. Februar 2022 stehen sich die beiden besten Teams der NFL-Saison gegenüber.

ran zeigt den Weg zum Super Bowl LVI und erklärt die Struktur der NFL-Playoffs.

AFC und NFC

Die Wettbewerbsstruktur der NFL basiert auf der Trennung in zwei Conferences, der American Football Conference (AFC) und der National Football Conference (NFC).

Beide sind in jeweils vier Divisionen unterteilt. Insgesamt kämpfen in der regulären Saison 32 Teams aus acht Divisionen um den Einzug in die Playoffs. Jedes Team absolviert 17 Spiele.

Beide Conferences tragen eigene Playoffs aus. In jeder Conference qualifizieren sich sieben Mannschaften, die anhand ihrer Bilanz in der regulären Saison in einer Setzliste platziert werden.

Die vier Division-Champions sind in den Playoffs gesetzt. Der Division-Sieger mit der besten Bilanz wird an #1 (NFC: Packers, AFC: Chiefs) gesetzt, der Division-Sieger mit der schlechtesten Bilanz wird an #4 (NFC: Cardinals, AFC: Bengals) gesetzt.

Hinzu kommen die drei Teams mit der besten Bilanz in der regulären Saison, die nicht Erster in einer Division wurden. Das Team mit der besten Bilanz wird an #5 (NFC: Rams, AFC: Colts) gesetzt, das mit der schwächsten an #7 (NFC: Vikings, AFC: Bills). Dadurch ist es möglich, dass nicht automatisch die sieben erfolgreichsten Teams einer Conference auch in die Playoffs einziehen.

Bei gleicher Sieg-Niederlagen-Bilanz entscheiden diverse Kriterien über die Platzverteilung - vom direkten Vergleich über die Conference-Bilanz bis zur Strength of Schedule.

NFL 2021: Setzlisten der Conferences

NFC: #1 Packers (11-3), #2 Cowboys (10-4), #3 Buccaneers (10-4), #4 Cardinals (10-4), #5 Rams (9-4),#6 49ers (8-6), #7 Vikings (7-7)

AFC: #1 Chiefs (10-4), #2 Patriots (9-5), #3 Titans (9-5), #4 Bengals (8-6), #5 Colts (8-6), #6 Chargers (8-6), #7 Bills (8-6)

NFL 2021: Das aktuelle Playoff Picture (Stand: 20. Dezember 2021)

Um zur Vollansicht zu wechseln, bitte auf das Bild klicken.

*fix für die Playoffs qualifiziert

Wild Card Round

Entspricht dem Achtelfinale. In dieser Runde hat das Team #1 immer ein Freilos (es startet erst in den Divisional Playoffs). In den Wild Card Games trifft in beiden Conferences jeweils das Team #2 zu Hause auf das Team #7, Team #3 spielt daheim gegen Team #6 und Team #4 empfängt Team #5.

NFC:

#7 Minnesota Vikings at #2 Dallas Cowboys

#6 San Francisco 49ers at #3 Tampa Bay Buccaneers

#5 Los Angeles Rams at #4 Arizona Cardinals

AFC:

#7 Buffalo Bills at #2 New England Patriots

#6 Los Angeles Chargers at #3 Tennessee Titans

#5 Indianapolis Colts at #4 Cincinnati Bengals

Divisional Round

Entspricht dem Viertelfinale. In dieser Runde greift das Team #1 in das Geschehen ein und empfängt das am niedrigsten gesetzte Team, das sich in der Wild Card Round durchgesetzt hat. Die zweite Partie bestreiten die anderen beiden siegreichen Teams der Wild Card Round, wobei das höher gesetzte Team Heimrecht genießt.

Conference Championships

Entspricht dem Halbfinale. Die siegreichen Teams aus den Divisional Playoffs der jeweiligen Conference treffen aufeinander und ermitteln die beiden Super-Bowl-Teilnehmer. Das höher gesetzte Team hat Heimrecht.

Super Bowl

Das Finale. Der Sieger der NFC trifft auf den Sieger der AFC. Super Bowl LVI findet am 13. Februar 2022 im SoFi Stadium in Los Angeles statt.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.