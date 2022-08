München - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag treffen die Green Bay Packers in ihrem letzten Preseason-Spiel auf die Kansas City Chiefs (ab 1:45 Uhr live auf ProSiebenMAXX und ran.de). Auch wenn die großen Stars beider Teams vermutlich nicht viel Zeit auf dem Feld verbringen werden, darf man sich schon die Frage stellen, ob man die beiden Teams vielleicht im Februar 2023 im Super Bowl wiedersehen wird.

Warum? Beide Mannschaften haben durchaus das Potenzial wieder, um den Titel mitzuspielen. Alleine weil sie von zwei der besten Quarterbacks der Liga angeführt werden. Auf der einen Seite Aaron Rodgers, der in seinen mittlerweile 17 Karrierejahren alles gesehen hat, auf der anderen Seite Patrick Mahomes. Der 26-Jährige lieferte in der vergangenen Saison zwar seine möglicherweise bisher schlechteste Spielzeit ab, möchte in der neuen aber natürlich wieder angreifen.

Während auf der Quarterback-Position alles beim Alten geblieben ist, hat sich bei beiden Franchises auf der Passempfänger-Seite eine Menge getan. Sowohl Rodgers als auch Mahomes verloren in der Offseason ihren jeweiligen Lieblingsreceiver. Davante Adams wurde von den Packers zu den Las Vegas Raiders getradet. Tyreek Hill von den Chiefs zu den Miami Dolphins geschickt.

Wie ersetzen beide Teams ihre Abgänge?

Die Packers verpflichteten in der Folge Sammy Watkins, der von 2018 bis 2020 für die Chiefs spielte, und verstärkten sich im Draft mit dem talentierten Christian Watson, der allerdings einen großen Teil der Vorbereitung verletzungsbedingt verpasste und auch gegen Kansas City nicht zum Einsatz kommen wird. Allerdings konnte sich in den ersten beiden Preseason-Spielen ein anderer Rookie-Receiver in den Vordergrund spielen.

Romeo Doubs, den die Packers in der vierten Runde zogen, zeigte im Training Camp sowie gegen die New Orleans Saints und San Francisco 49ers gute Leistungen. Sogar Aaron Rodgers zeigte sich von dem 20-Jährigen beeindruckt: "Doubs hat eine Menge wirklich guter Dinge getan. Sein Standard ist ein anderer, als der der Rookies in der Vergangenheit, insbesondere in den letzten vier bis fünf Jahren. Er ist ein großartiger Junge. Er hat einige instinktive Spielzüge gemacht, die man nicht wirklich trainieren kann."

Die Kansas City Chiefs holten nach dem Abgang von Tyreek Hill Juju Smith-Schuster. Der 25-Jährige entschied sich als Free Agent für einen Wechsel zum Super-Bowl-Champion von 2020. In der vergangenen Saison stand Smith-Schuster aufgrund von Verletzungen aber nur in fünf Spielen auf dem Platz und fing nur 15 Bälle. In dieser Spielzeit soll er zusammen mit Travis Kelce die Pässe von Patrick Mahomes fangen.

In Woche eins treffen die Green Bay Packers auf den Divisionsrivalen aus Minnesota. Die Kansas City Chiefs starten mit einem Spiel gegen die Arizona Cardinals in die Saison.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.