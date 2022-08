München - Das Sendungsformat "ran Football" ist in der Kategorie "Beste Sportsendung" für den Deutschen Fernsehpreis 2022 nominiert.

Stellvertretend für das Team sind die Moderatoren, Kommentatoren und Experten Patrick Esume, Christoph "Icke" Dommisch, Jan Stecker, Björn Werner und Max Zielke sowie Sportchef Alexander Rösner als Redaktionsverantwortlicher nominiert.

NFL-Kickoff: Buffalo Bills at Los Angeles Rams - am 9 September ab 1:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de

Neben "ran Football" sind die Übertragungen der Paralympics aus Tokio und Peking (ARD/ZDF/NDR/BR) und das Finale der UEFA Europa League (RTL) nominiert.

"ran Football" wurde schon 2019 ausgezeichnet

2019 gewann "ran Football" für die Übertragungen der National Football League erstmals den Deutschen Fernsehpreis als beste Sportsendung. Damals ebneten die NFL-Übertragungen auf ProSieben und ProSieben MAXX den Weg für noch mehr American Football im Free-TV.

Dieses Jahr werden ausdrücklich auch die Live-Sendungen zum College Football und zur European League of Football bei der Nominierung erwähnt. Im Wortlaut heißt es: "Vor einigen Jahren galten US-Sportarten in Deutschland eher als exotische Randerscheinungen. Doch durch die spannenden Präsentationen unter dem Label 'ran' sind die Übertragungen von National Football League, College Football und der neugegründeten European League of Football auch hierzulande zu einem echten TV-Event geworden."

ran-Sportchef Rösner: "Das ran Football-Team ist mächtig stolz auf diese erneute Nominierung. Ganz besonders deshalb, weil dieses Mal nicht nur die Berichterstattung über die die große NFL, sondern auch die über College Football aus den USA und über die neugegründete European League of Football ausgezeichnet werden könnten. Das haben sich die fantastische Sportart American Football und ihre zahlreichen begeisterten Fans in Deutschland verdient."

Der Deutsche Fernsehpreis wird am 13. September 2022 in Köln verliehen.

