Die Veröffentlichung des Spielplans der NFL für die Saison 2023 steigt am Donnerstagabend US-amerikanischer Zeit. Nach deutscher Zeit ist der Schedule Release ab 2:00 Uhr nachts im NFL Network zu sehen (live auf ran.de und in der ran App).

Einige Highlight-Partien wurden bereits im Vorfeld fix verkündet.

Season Opener 2023: Chiefs empfangen die Lions

Der Startschuss der Saison 2023 fällt im Arrowhead Stadium. Dort bekommt es der amtierende Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs am 7. September mit den Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown zu tun.

NFL-Spielplan 2023: Rodgers gibt Jets-Debüt gegen Bills

Für Aaron Rodgers beginnt der Ernst des Lebens als Profi der New York Jets mit einem Monday Night Game. Die "Gang Green" trifft in Week 1 in einem Division-Duell auf die Buffalo Bills um Josh Allen.

"NICKMAS IS BACK": Raiders gegen Chiefs an Weihnachten

Und schon wieder die Chiefs. Wie die NFL bekanntgab, wird Kansas City an Weihnachten am 25. Dezember gegen die Las Vegas Raiders antreten.

Ein besonderes Highlight ist die Ansetzung für die jüngeren Zuschauer, da die Partie neben "CBS" auch bei "Nickelodeon" mit besonderen Spezialeffekten übertragen wird.

Deutschland-Spiele 2023 fix: Chiefs gegen Dolphins, Patriots gegen Colts

Bereits einen Tag zuvor wurden die International Games 2023 offiziell kommuniziert.

Am 10. Mai um 13 Uhr war der heiß ersehnte Zeitpunkt gekommen, die NFL-Spiele auf deutschem Boden wurden bekanntgegeben.

Am 5. November kommt es im Frankfurter Deutsche Bank Park zum Duell der Kansas City Chiefs mit den Miami Dolphins.

Am 12. November stehen sich ebenfalls in Frankfurt die New England Patriots und die Indianapolis Colts gegenüber.

Nachdem die Deutschland-Premiere 2022 in München bestens lief, bekommt die Bundesrepublik 2023 gleich zwei Partien. An die Erweiterung dürfen sich die Fans jedoch nicht gewöhnen, denn das zweite Deutschland-Spiel in dieser Saison ist der Ersatz für das ausgefallene Spiel in Mexiko, weil dort das Estadio Azteca für die Fußball-WM 2026 umgebaut wird. Bereits im kommenden Jahr wird es somit wieder "nur" ein Spiel auf deutschem Boden geben.

NFL-Spielplan 2023: Auch London Games sind fix

Neben den German Games stehen auch die Partien fest, die in der englischen Hauptstadt London stattfinden. Dort treffen in Spielwoche 4 die Jacksonville Jaguars auf die Atlanta Falcons (1. Oktober). In Woche 5 bekommt es Jacksonville mit den Buffalo Bills zu tun (8. Oktober), in Woche 6 stehen sich die Tennessee Titans und die Baltimore Ravens gegenüber (15. Oktober).

NFL-Spielplan 2023: Kompletter Schedule wird am 11. Mai offiziell gemacht

Außerdem neu ist ein Spiel am Black Friday, also dem Tag nach Thanksgiving. Dieses wird exklusiv von "Amazon" vermarktet. Zudem dürfen Teams nun öfter als einmal donnerstags spielen und nicht jedes Team bekommt ein Spiel zur Prime Time, wie es vorher üblich war.

Der komplette Plan für die 17 Regular-Season-Spieltage wird im Rahmen einer großen Show im NFL-Network um 2 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit bekannt gegeben.

Einzelne Top-Spiele werden jedoch bereits vorher bekannt gegeben. Eins davon ist das Matchup der Kansas City Chiefs bei den Cincinnati Bengals. Das Duell der Top-Teams der AFC findet an Silvester, also Woche 17, in Kansas City statt.

🚨SCHEDULE RELEASE🚨



2023 @NFL schedule powered by AWS to be released Thursday, May 11 at 8p ET



3-hour Schedule Release show on @nflnetwork w/ @richeisen @ColleenWolfe @MJD @ESanders_10



Additional coverage on NFL+



Full details: https://t.co/hzQv8Hv6EL — NFL Media (@NFLMedia) May 8, 2023

Alle Infos zur NFL-Saison 2023 hier

NFL: "Mega-Games" waren wohl das Problem

"NBC"-Reporter Peter King berichtete kürzlich noch, dass der Spielplan möglicherweise erst später veröffentlicht werden kann. "Wie mir über das Wochenende zugetragen wurde, ist es möglich, dass die NFL den Spielplan nicht rechtzeitig fertig bekommt", hieß es seitens Kings. Dabei spielten offenbar vor allem die "Mega-Games" eine große Rolle.

Das Eröffnungsspiel, die Sunday und Monday Night Games, die Spiele an Thanksgiving, das neue Black-Friday-Spiel und die Weihnachts-Spiele schienen den NFL-Funktionären Probleme zu bereiten. "Da ist noch nichts in Stein gemeißelt", sagte King. Mittlerweile hat die Liga aber kommuniziert, dass der Spielplan definitiv am 11. Mai öffentlich gemacht wird.

Computer arbeiteten am Plan der 272 Spiele

Eigentlich sind diese "Mega-Games" bereits Anfang Mai fix terminiert - dies schien noch nicht der Fall zu sein. Dem Bericht zufolge traf sich die Spielplan-Crew mit Commissioner Roger Goodell in New York, um Klarheit bei diesen Spielen zu schaffen.

Offenbar ist es nun gelungen, die 272 Regular-Season-Spiele zu terminieren.