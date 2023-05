Nach kurzzeitiger Verwirrung über eine mögliche Verzögerung besteht in Kürze wohl Klarheit über die Veröffentlichung des Spielplana der NFL für die Saison 2023. Wie NFL-Insider Ari Meirov berichtet, soll der Schedule am Donnerstagabend US-amerikanischer Zeit veröffentlicht werden.

Just announced: The full 2023 NFL regular season schedule will be released on Thursday, May 11th. — Ari Meirov (@MySportsUpdate) May 8, 2023

Neuheiten beim Spielplan

Auch die International Games, darunter die zwei Spiele in Deutschland, sollen bekanntgegeben werden. Nachdem die Deutschland-Premiere 2022 in München bestens lief, bekommt die Bundesrepublik in 2023 gleich zwei Partien. Die New England Patriots und Kansas City Chiefs werden dabei u.a. zu Gast in Deutschland sein.

An die Erweiterung dürfen sich die Fans jedoch nicht gewöhnen, denn das zweite Deutschland-Spiel in dieser Saison ist der Ersatz für das ausgefallene Spiel in Mexiko, weil dort das Estadio Azteca für die Fußball-WM 2026 umgebaut wird. Bereits im kommenden Jahr wird es somit wieder "nur" ein Spiel auf deutschem Boden geben.

Außerdem neu ist ein Spiel am Black Friday, also dem Tag nach Thanksgiving. Dieses wird exklusiv von "Amazon" vermarktet. Zudem dürfen Teams nun öfter als ein mal Donnerstags spielen und nicht jedes Team bekommt ein Spiel zur Prime Time, wie es vorher üblich war.

Der komplette Plan für die 17 Regular-Season-Spieltage wird im Rahmen einer großen Show im NFL-Network um 2 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit bekannt gegeben. Laut "ESPN" werden einzelne Spiele, darunter Blockbuster-Partien sowie die International Games, häppchenweise bereits vorher enthüllt.

🚨SCHEDULE RELEASE🚨



2023 @NFL schedule powered by AWS to be released Thursday, May 11 at 8p ET



3-hour Schedule Release show on @nflnetwork w/ @richeisen @ColleenWolfe @MJD @ESanders_10



Additional coverage on NFL+



Full details: https://t.co/hzQv8Hv6EL — NFL Media (@NFLMedia) May 8, 2023

Alle Infos zur NFL-Saison 2023 hier

NFL: "Mega-Games" sind wohl das Problem

"NBC"-Reporter Peter King berichtete kürzlich noch, dass der Spielplan möglicherweise erst später veröffentlicht werden kann. "Wie mir über das Wochenende zugetragen wurde, ist es möglich, dass die NFL den Spielplan nicht rechtzeitig fertig bekommt", heißt es seitens Kings. Dabei spielten offenbar vor allem die "Mega-Games" eine große Rolle.

Das Eröffnungsspiel, die Sunday und Monday Night Games, die Spiele an Thanksgiving, das neue Black-Friday-Spiel und die Weihnachts-Spiele schienen den NFL-Funktionären Probleme zu bereiten. "Da ist noch nichts in Stein gemeißelt", sagt King.

Computer arbeiten am Plan der 272 Spiele

Eigentlich sind diese "Mega-Games" bereits Anfang Mai fix terminiert - dies schien noch nicht der Fall zu sein. Dem Bericht zufolge traf sich die Spielplan-Crew mit Commissioner Roger Goodell in New York, um Klarheit bei diesen Spielen zu schaffen.

Offenbar ist es nun gelungen, die 272 Regular-Season-Spiele zu terminieren.