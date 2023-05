NFL

Die Wettquoten für den Defensive Rookie of the Year

Der Draft 2023 ist Geschichte, die Vorbereitung auf die NFL-Saison 2023 nimmt an Fahrt auf. Welcher Neuling kann direkt Einfluss nehmen und die Defensive seines Teams maßgeblich aufwerten? ran hat die Wettquoten für den Defensive Rookie of the Year.