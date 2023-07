Einige Jahre lang war Richard Sherman einer der besten Cornerbacks in der NFL.

Als Mitglied der legendären "Legion of Boom" gewann er mit den Seattle Seahawks 2013 den Super Bowl, fünfmal wurde er in den Pro Bowl gewählt.

Zum Ende seiner Karriere wechselte er dann zu den Tampa Bay Buccaneers, wo er in Week 6 der Saison 2021 vom damaligen Rookie-Receiver DeVonta Smith von den Philadelphia Eagles die Grenzen aufgezeigt bekam.

"DeVonta ist eine Comeback-Route gelaufen. Ich hatte ihn unter Kontrolle, dann hat er ganz plötzlich abgestoppt. Ich habe auch abgestoppt, aber dann hat sich meine Leiste lautstark gemeldet", erzählte der mittlerweile 35 Jahre alte Sherman als Gast im Podcast von Lane Johnson, Offensive Tackle der Philadelphia Eagles.

Die Coaches hätten ihn daraufhin gefragt, ob er ausgewechselt werden wolle. Da die Eagles aber schnell weiter spielten, blieb dafür keine Zeit. "In dem Moment habe ich mir gedacht, dass das wahrscheinlich mein letztes Jahr ist. Mit den jungen Kerlen konnte ich nicht mehr mithalten", erzählte Sherman.

Sherman offiziell noch nicht in Rente - Rückkehr aber unwahrscheinlich

Der zehn Jahre jüngere Smith war im Draft 2021 von den Eagles an zehnter Stelle gedraftet worden. Zwar gewannen die Buccaneers das Spiel gegen die Eagles am 14. Oktober 2021 mit 28:22, Sherman spielte aber insgesamt nur sechs Snaps an diesem Tag.

Im Dezember 2021 stand Sherman dann zum bislang letzten Mal in der NFL auf dem Platz.

Offiziell ist der Rücktritt des Cornerbacks bis heute nicht. Nach seinen Ausführungen über die Begegnung mit DeVonta Smith erscheint es aber sehr unwahrscheinlich, dass Richard Sherman irgendwann nochmal in die NFL zurückkehren könnte.