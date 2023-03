Jonathan Gannon hat sich keine große Mühe gegeben, die Trade-Gerüchte um DeAndre Hopkins kleinzureden. Der neue Head Coach der Arizona Cardinals bestätigte beim Combine, dass er nicht sicher sei, ob der Top-Receiver auch 2023 im Kader der Cards stehen werde.

Hopkins selbst hielt sich in dieser Woche bei der "Pat McAfee Show" ähnlich bedeckt. Er hat seine Erfahrungen damit gemacht, Dinge grundsätzlich auszuschließen.

"Ich bin schon einmal getradet worden und hatte Spekulationen darüber gehört, aber ich habe sie abgetan und gesagt: 'Nein, die Texans würden mich nie traden.' Und plötzlich bin ich hier bei den Cardinals", sagte Hopkins, der seit 2020 bei der Franchise aus Glendale spielt.

Rob Gronkowski: Das Erfolgsrezept für Mac Jones

Wenn es nach Rob Gronkowski geht, muss sich niemand mehr bedeckt halten. Stattdessen sollten die New England Patriots zuschlagen und den Trade für Hopkins fix machen.

"Das ist der Typ, von dem ich sage, dass er nach New England gehen muss, den sie holen müssen", sagte Gronkowski bei "Boston.com": "Ein erfahrener Receiver wie DeAndre Hopkins - das wäre die beste Gelegenheit für Mac Jones, mit Billy O (der neue OC Bill O'Brien), Hopkins und einem Erstrundenpick oder vielleicht einem Zweit- oder Drittrundenpick bei den Receivern Erfolg zu haben."

Man muss dazu wissen: O'Brien und Hopkins haben in Houston von 2014 bis 2020 zusammengearbeitet, O'Brien war in der Zeit der Head Coach der Texans.

Der nächste Gronk-Ratschlag an sein Ex-Team: Talente, Talente, Talente holen und schleifen. Oder wie der frühere Tight End es konkret benennt: "Ein paar Receiver aus dem Draft holen und sie dann während des Sommers in den OTAs jagen, damit alle auf Touren kommen und die Chemie aufgebaut wird, damit sie abliefern können."

Über allem steht der Trade für Hopkins. "Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie so ein Play machen", so Gronkowski.

DeAndre Hopkins: Noch zwei Jahre Vertrag

Hopkins' Vertrag läuft noch zwei weitere Saisons, er würde in dieser Saison 19,5 Millionen Dollar und 2024 14,9 Millionen Dollar verdienen. In der vergangenen Saison verpasste er sechs Spiele wegen einer Doping-Sperre und zwei weitere verletzungsbedingt. In den restlichen neun Partien kam der 30-Jährige auf 717 Yards und drei Touchdowns.