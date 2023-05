von Mike Stiefelhagen

Kommt er? Kommt er nicht? Er kommt! Der Trade von Aaron Rodgers zu den New York Jets war die Storyline der NFL Offseason.

Die Green Bay Packers wurden mit Draft Picks fürstlich entlohnt, dafür flippen die Jets-Fans wegen ihres neuen Quarterbacks regelrecht aus.

Aaron Rodgers begeistert New Yorker Fangemeinde

Im Vergleich zum letzten Jahr ist der Andrang auf die Dauerkarten für die NFL Saison um wahnsinnige 400 Prozent gestiegen. Dies berichtet Eric Jackson von "Sportico".

Bereits nach dem Rodgers Auftritt in der "Pat McAfee Show", in der er im März verkündete, er würde einen Wechsel zu den Jets anstreben, stieg das Interesse an den Tickets um 250 Prozent.

Auch Jets-Teambesitzer Woody Johnson ist im Rodgers-Hype. Freudig präsentiert er die Neuigkeiten, dass der Ticketandrang unfassbar sei.

Season ticket bell has been going crazy the last few days. pic.twitter.com/PlXfsG28B7 — Woody Johnson (@woodyjohnson4) May 1, 2023

Die Franchise wartet seit 2010 auf den Einzug in die Playoffs. Kein anderes Team hat eine längere Durststrecke - Übrigens auch nicht im Basketball, Baseball oder Eishockey. Die Jets warten in den vier großen US-Sportarten am längsten auf das Brechen dieser Serie.

Das letzte Mal, dass die Jets eine positive Bilanz zum Ende der regulären Saison hatten, war 2015. Seitdem gab es sieben Jahre lang immer mindestens neun Niederlagen. Jetzt beginnt die Rodgers-Ära und alles soll sich ändern. Beginnend mit den Ticketverkäufen!