Vor der Saison 2022 wechselte Russell Wilson für mehrere hohe Draft-Picks von den Seattle Seahawks zu den Denver Broncos. Was folgte, war eine Katastrophen-Saison für den Quarterback, der in seinem ersten Jahr in Denver nicht ansatzweise das zeigte, was man aus Seahawks-Zeiten von ihm kannte.

Stand jetzt war der Wechsel nach Colorado ein Fehler. Dabei hätte alles ganz anders laufen können, denn offenbar wäre Wilson beinahe nicht bei den Broncos, sondern einer anderen Franchise gelandet.

Wilson wollte nur zu den Broncos

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, bestand auch die Möglichkeit, dass Wilson zu den Philadelphia Eagles oder den Washington Commanders getradet wurde. "Während des NFL Combines 2022 gab es Gerüchte, dass entweder die Eagles oder die Commanders für Wilson traden", sagte Rapoport im Interview mit Joey Mulinaro.

Demnach soll Wilson die beiden Teams jedoch ausgeschlossen haben - der damalige Star-Quarterback wollte dem Bericht zufolge ausschließlich zu den Broncos.

Eagles und Commanders im Glück?

Ob Wilson bei einem anderen Team genauso schwach (Platz 27 im Quarterback-Rating/"ESPN") performt hätte, ist nicht klar. Doch unglücklich dürften die Eagles und Commanders nach der verpatzten Saison Wilsons sicher nicht gewesen sein. Zumal auch die beiden Franchises ordentlich Draft-Kapital oder Top-Personal für den Ex-Hawk hätten hergeben müssen.

Die Eagles zum Beispiel hätten gewiss nicht für Star-Receiver A.J. Brown traden können, wenn sie Wilson nach Philadelphia geholt hätten.