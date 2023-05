Quarterback Brock Purdy von den San Francisco 49ers ist laut General Manager John Lynch nicht mehr weit davon entfernt, wieder Bälle werfen zu können.

"Ich habe einen Bericht von den Trainern bekommen", sagte Lynch beim Radiosender "KNBR" und ergänzte, Purdy könne "zwölf Wochen" nach der OP "rausgehen und anfangen, einen Football zu werfen. Laut dem Chirurgen kann man zu diesem Zeitpunkt schon etwas besser einschätzen, wo er steht."

Die OP fand am 10. März statt, sodass eine Rückkehr ins Wurftraining Anfang Juni möglich scheint. "Das ist eine Art Indikator dafür, wo er steht. Dann muss man natürlich an seiner Kraft und Ausdauer arbeiten, die Wiederholungen und die Distanz steigern, all diese Dinge. Aber das wird gut durchdacht sein, und er ist auf einem guten Weg", so Lynch weiter.

Purdy hatte sich im NFC Championship Game gegen die Philadelphia Eagles Ende Januar einen Seitenbandriss im rechten Ellbogen zugezogen und wurde wenige Wochen später operiert. Der 23-Jährige hatte zuvor ein wahres NFL-Märchen geschrieben.

"Mr. Irrelevant" Purdy begeisterte

Nachdem sich im Saisonverlauf der 49ers sowohl Trey Lance als auch Jimmy Garoppolo verletzt hatten, übernahm er Anfang Dezember den Posten des Starters. In den fünf Spielen als Starting Quarterback in der Regular Season blieb er ungeschlagen, in den Playoffs führte er sein Team anschließend bis ins Championship Game.

Purdys Leistung war deshalb so beeindruckend, weil er im Draft 2022 der 262. und damit letzte Pick gewesen war. Damit erhielt er die Bezeichnung des "Mr. Irrelevant".

Ob Purdy bis zum Saisonstart Anfang September fit wird, ist trotz der positiven Entwicklung noch unklar. Head Coach Kyle Shanahan hatte jüngst davon gesprochen, der Spielmacher könnte bis Woche vier der regulären Saison ausfallen.

Purdy befindet sich bei den 49ers im Wettbewerb mit Lance und Neuzugang Sam Darnold um die Rolle des Quarterbacks Nummer eins. Garoppolo hatte das Team Richtung Las Vegas Raiders verlassen.