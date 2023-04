Das Quarterback-Rennen bei den San Francisco 49ers gehört zu den spannendsten in der NFL.

Brock Purdy, Trey Lance oder Sam Darnold – wer wird in der neuen Saison der Starter bei den Kaliforniern?

Shootingstar Purdy hat sich jetzt mit guten Nachrichten aus der Reha gemeldet. Drei Wochen nach seiner Ellenbogen-OP verläuft diese nämlich nach Plan, wie der letztjährige "Mister Irrelevant" den "San Jose Mercury News" verriet.

Brock Purdy: So läuft die Reha

Purdy hatte in der vergangenen Saison überraschend den Durchbruch geschafft, als er in Week 13 für den verletzten Jimmy Garoppolo übernahm und die 49ers in die Playoffs führte. Purdy verletzte sich aber im Championship Game bei den Philadelphia Eagles (7:31) am Wurfarm und riss sich ein Seitenband am Ellenbogen. Doch der 23-Jährige ist nach dem Eingriff guter Dinge.

"Der Plan sieht vor, dass man in drei Monaten mit dem Werfen beginnt, aber bis dahin hängt alles davon ab, wie die Therapie verläuft und der Bewegungsumfang aussieht", sagte Purdy. "Es gibt definitiv einige Punkte, die ich zuerst abhaken muss, bevor ich diesen Punkt erreiche, aber das ist der Plan für den Moment."

Purdy ist in guten Händen bei einem Spezialisten in Phoenix, der sich mit der Verletzung, die bei Pitchern im Baseball oft vorkommt, auskennt. Er habe diese Reha am Ellenbogen "schon 100.000 Mal gemacht", sagte Purdy: "Sie vertrauen ihm, und alles läuft wie geplant."

Brock Purdy: Wird er rechtzeitig fit?

Ob Purdy rechtzeitig zum Saisonstart fit sein wird, bleibt aber trotz der planmäßig verlaufenden Reha offen.

Solange kämpfen Lance und Darnold in der Vorbereitung um den Starter-Job.