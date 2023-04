NFL

Rodgers-Trade zum Draft? Fragen und Antworten zur Personalie

Aaron Rodgers will zu den New York Jets wechseln, aber die Verhandlungen über einen Trade mit den Green Bay Packers ziehen sich bisher erfolglos in die Länge. Mit Blick auf den in Kürze stattfindenden Draft könnte es aber zum Durchbruch kommen. ran hat sich mit allen Fragen und Antworten rund um den Star-Quarterback beschäftigt.