Leeds United stellt sich nach dem Abstieg aus der Premier League neu auf. Auch mit Hilfe der Besitzer der NFL-Franchise San Francisco 49ers. Denn die Eigentümergruppe "49ers Enterprises" übernimmt den Traditionsklub nun komplett.

Die beiden NBA-Spieler Larry Nance Jr. (New Orleans Pelicans) und T.J. McConnell (Indiana Pacers) steigen als Teil-Investoren ebenfalls ein.

Die Übernahme von Leeds United erfolgte schrittweise, "49ers Enterprises" hatte sein Investment im Jahr 2018 mit nur 13,6 Millionen Dollar und 15 Prozent der Anteile begonnen. 2021 wurden die Anteile auf 44 Prozent erhöht.

Kaufpreis soll bei 200 Millionen Euro liegen

Was die restlichen 56 Prozent jetzt gekostet haben, wurde nicht kommuniziert. Wie britische Medien berichten, soll der Übernahmepreis bei knapp 200 Millionen Euro liegen. Der bisherige Mehrheitsbesitzer Andrea Radrizzani hatte den Verein 2014 für nur rund 50 Millionen Euro gekauft.

"Beide Parteien arbeiten weiter an den Details, und weitere Informationen werden in Kürze bekannt gegeben", teilte der Klub mit. "Unser ganzer Fokus liegt weiterhin auf einer schnellen Rückkehr in die Premier League."

Übernimmt Daniel Farke in Leeds?

Leeds wird in der kommenden Saison nach dem Abstieg aus der Premier League in der zweitklassigen Championship spielen. Gut möglich, dass ein Ex-Bundesligatrainer die Mission Wiederaufstieg in Angriff nimmt. Denn der nach der Saison bei Borussia Mönchengladbach entlassene Daniel Farke ist laut "Bild" ein Kandidat in Leeds, um Sam Allardyce zu beerben, von dem sich der Klub nach dem Abstieg getrennt hatte.

Für Farke wäre es eine Rückkehr. Zwischen 2017 und 2021 coachte Farke Norwich City und führte den Verein 2019 und 2021 gleich zweimal zurück in die Premier League.