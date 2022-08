San Francisco/München - Jerry Rice ist eine Legende in der Bay Area. Der Wide Receiver spielte von 1985 bis 2000 für die San Francisco 49ers, er gewann mit der Franchise aus Kalifornien dreimal den Super Bowl und zog in die Hall of Fame ein.

Was Rice sagt, hat nach wie vor Gewicht. Weshalb auch seine Überlegungen zu Jimmy Garoppolo interessant sind. "Es ist an der Zeit, weiterzugehen", sagte der 49-Jährige mit Blick auf den Quarterback noch am Montag in der Radio-Show "The Morning Roast", die Zeit von Trey Lance sei nun angebrochen. Doch bereits am Dienstag kam es anders. Der Vertrag des 30-Jährigen wurde umstrukturiert, garantierte 6,5 Millionen Dollar erhält Garoppolo für die kommende Saison.

Mit Bonuszahlungen kann der Einjahresvertrag bis auf 16 Millionen Euro anwachsen, was "Jimmy G" zum teuersten Backup-Quarterback der NFL macht. Aufgrund einer No-Trade-Klausel wird Garoppolo die Saison definitiv bei 49ers verbringen.

Jimmy Garappolo könnte jederzeit für Lance einspringen

Was grundsätzlich natürlich eine gute Sache für die 49ers ist. Garoppolo gewann als Backup von Tom Brady mit den New England Patriots zwei Super Bowls, er führte die 49ers 2019 in den Super Bowl und in der vergangenen Saison in das NFC Championship Game. "Jimmy G" kennt das Team und das Playbook. Mit seiner enormen Erfahrung könnte er jederzeit als Starter auf hohem Niveau einspringen.

Und genau das ist wiederum das Problem. Trey Lance wurde nämlich von Head Coach Kyle Shanahan zum Starter bestimmt, nun findet sich der Hoffnungsträger in einer neuen Konkurrenzsituation wieder. Sollte Lance eine Schwächephase haben, würden schnell die Rufe nach Garoppolo laut. Für die Entwicklung des jungen Signal Callers, dem die Zukunft in San Francisco gehören soll, wäre das alles andere als förderlich.

Denn auch wenn "Jimmy G" als Teamplayer gilt, ist es seine Aufgabe, den Konkurrenzkampf zu suchen. Zumal Lance in den Preseason-Spielen nicht völlig überzeugen konnte. Der "San Francisco Chronicle" schrieb am Dienstag prompt, dass die Verantwortlichen der 49ers offenbar befürchten, Lance könnte zu unerfahren sein, um das hochgerüstete Team in den Super Bowl zu führen. Und deshalb Garoppolo in der Hinterhand behalten wollten.

Jerry Rice: "Trey will nicht dauernd über die Schulter gucken müssen"

"Grundsätzlich wäre es natürlich keine schlechte Sache", sagte Rice am Montag mit Blick auf die Möglichkeit, Garoppolo als Backup im Roster zu behalten. "Aber ich denke, jetzt kommt die Zeit von Trey", führte Rice weiter aus: "Er will nicht dauernd über die Schulter gucken müssen. Er wird Hoch und Tiefs erleben. Und wenn du dann einen Backup wie Jimmy G hast, fühlst du vielleicht Druck. Weil Kyle Shanahan sich dazu entscheiden könnte, doch wieder Jimmy aufs Feld zu schicken."

Und genau so wird es nun kommen. Dabei hatte es den ganzen Sommer über ausgesehen, als würden sich die Wege von Garoppolo und den 49ers trennen. Aber die Franchise fand keinen Abnehmer, eine Schulteroperation im März und eine anschließende lange Trainingspause schreckten potenzielle Abnehmer wie die Seattle Seahawks oder die Cleveland Browns offenbar ab. Nun verzichteten die 49ers darauf, den Quarterback zu cutten und gaben ihm stattdessen einen neuen Vertrag, was allein schon Lances Position schwächt.

Übriges kämpfte auch Lance in seiner Rookie-Saison mit Knie- und Daumenproblemen. Die Verletzungsanfälligkeit beider Quarterbacks könnte für zusätzliche Bewegung auf der wichtigsten Position sorgen. Die Quarterback-Situation in San Francisco scheint jedenfalls noch für die eine oder andere Geschichte in der kommenden Saison gut zu sein.

Christian Stüwe

