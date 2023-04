Aus dem Nichts kamen sie, die Wechsel-Gerüchte um Trey Lance. Die Minnesota Vikings sollen offenbar Interesse am Quarterback der San Francisco 49ers zeigen. Nun äußerte sich Lance selbst.

"Kein Kommentar", sagte Lance gegenüber "inforum.com" beim letzten Frühjahrstraining von North Dakota State, wo er seinen jüngeren Bruder beobachtete: "Ich habe keine Informationen dazu."

Purdy vorerst keine Option für 49ers

Stand jetzt ist er Spieler der 49ers, von denen Lance 2021 an dritter Stelle im Draft ausgewählt wurde. Doch wie San Francisco die Spielmacher-Position in der kommenden Saison gestalten wird, ist weiter unklar.

Brock Purdy, der in der vergangenen Saison für den früh verletzten Lance und später ebenfalls ausgefallenen Jimmy Garoppolo einsprang, unterzog sich im März dieses Jahres eine Operation am rechten Ellbogen und wird mindestens einen Teil der anstehenden Saison verpassen.

Was passiert mit Lance?

Neben Purdy und Lance haben die 49ers noch Sam Darnold im Roster. Sollte Lance also getradet werden, wäre in Darnold zumindest ein potenzieller Starter in den Reihen San Franciscos.

Doch was passiert mit Lance?

"Vergangenes Jahr habe ich das eine Spiel in Chicago gemacht und mich verletzt. Es war also schon rum, bevor es überhaupt angefangen hatte. Aber ich freue mich auf dieses Jahr", sagte Lance: "In dieser Offseason geht es nur darum, besser zu werden. Mein Fokus liegt darauf, ein großartiger Teamplayer und Anführer zu sein."

Lance möchte "wieder loslegen" - aber wo?

Seine Verletzung am Knöchel in Woche zwei der vergangenen Saison ist nach zwei Operationen nun voll auskuriert. "Ich habe die Freigabe erhalten, ich kann also loslegen", sagte Lance, der sich unbedingt wieder an die Arbeit machen möchte.

Ob er das dann in San Francisco, Minnesota oder an einem ganz anderen Ort machen wird, zeigt sich womöglich bereits in den kommenden Wochen, wenn Klarheit herrscht, wie die 49ers auf der Position des Quarterbacks planen.