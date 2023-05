Besondere Hilfe für Trey Lance!

Der Quarterback der San Francisco 49ers hat im März ein spezielles Trainingscamp bei Coach Jeff Christensen absolviert, um seine Wurftechnik zu verbessern. Christensen, der am College unter anderem bereits mit Jimmy Garoppolo, Kirk Cousins und Ryan Tannehill gearbeitet hatte, brachte Lance zu diesem Zweck mit Patrick Mahomes zusammen.

Am Beispiel des zweimaligen Super-Bowl-Siegers von den Kansas City Chiefs sollte sich Lance orientieren. "Ich habe ihm gesagt, was er tun soll, weil er es bis dahin nicht getan hat", erklärte Christensen im Interview mit "The Athletic".

"Und dann hat er gesehen, wie Patrick es perfekt ausgeführt hat. Ich denke, das selbst zu sehen, hat ihm dabei geholfen, diese mentale Hürde zu überwinden", so Christensen weiter.

Deutliche Fortschritte bei Lance?

Die Folge: Lance habe im Laufe der Trainingstage, die in Dallas stattfanden, deutliche Fortschritte erzielt. "In den vergangenen sieben Tagen hat er jeden Tag einen deutlichen Sprung gemacht", bilanzierte der Coach.

Für den 23 Jahre alten Lance steht ein wegweisendes drittes Jahr in der NFL bevor. Seine bisherigen zwei Saisons waren von Verletzungen und Inkonstanz gekennzeichnet, im vergangenen Jahr brach er sich bereits in Woche zwei den Knöchel und verpasste die komplette restliche Spielzeit.

Im aktuell ebenfalls verletzten Brock Purdy machte ein weiterer Spielmacher der 49ers auf sich aufmerksam. Lance, dritter Pick im Draft 2021, wird um seinen Platz kämpfen müssen.

Die Arbeit mit Christensen hat sich aber offenbar bereits ausgezahlt, Head Coach Kyle Shanahan lobte Lance zuletzt ausdrücklich. "In den vergangenen zwei Monaten hat er sich eine derart bessere Basis erarbeitet, dass er so gut ist wie vorher noch nie", so Shanahan.

Coach sicher: Lance kann "unglaublich sein"

Auch Mahomes zeigte sich offenbar angetan von Lance. "Pat hält wirklich große Stücke auf ihn. Er ist einfach ein wirklich guter Mensch, gewissenhaft. Er will großartig sein. Und er ist einer der wenigen, deren Taten mit seinen Worten übereinstimmen. Er steht dahinter. Er ist jeden Tag da und will lernen. Und deshalb unterrichte ich ihn", erklärte Christensen.

Das Trainingscamp sei ein voller Erfolg gewesen. "Am letzten Tag war er 25 Prozent weiter, als ich dachte", schilderte er. Im Verbund mit Coach Shanahan traut Christensen seinem Schüler noch viel zu: "Mit dem Playcalling und der Upside kann er unglaublich sein."