Die Nachricht aus Santa Clara kam wie aus dem Nichts.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, soll es offenbar Trade-Angebote für Quarterback Trey Lance geben. Und anstatt die Spekulationen sofort im Keim zu ersticken, hören sich die San Francisco 49ers diese Angebote offenbar in Ruhe an.

Doch warum sollten die 49ers ohne Not einen Quarterback wegtraden, der sie quasi nichts kostet und für den sie selbst im Jahr 2021 noch gefühlt Haus und Hof zu den Dolphins getradet haben um bloß sicherzugehen, dass sie ihn bekommen?

Lance ist die Zukunft - aber wann ist die Zukunft?

Bereits als Lance von den 49ers im Draft ausgewählt wurde, war eigentlich jedem klar, dass der Quarterback lange brauchen würde, um sich in der NFL zurecht zu finden. Als "rohes Talent" wurde er bezeichnet.

Schließlich spielte er mit den North Dakota Bisons nicht gerade auf höchstem College-Niveau, war daher seinen Kontrahenten meistens körperlich überlegen. Zudem war er wegen der Corona-Pandemie nur eine Saison Starter. Dennoch versuchten die 49ers ihr Glück. Dass Lance ein Glücksspiel ist, wurde immer wieder prognostiziert.

Zwei Jahre später ist Lance nur um acht Spiele (vier Starts) Erfahrung reicher, nachdem ihn eine mittelschwere und eine sehr schwere Verletzung ausbremsten. Eine davon zog er sich zu, weil er es mit dem Kopf durch die Wand versuchen wollte und sich in eine Menschenmenge von Gegnern schmiss. Fast schon aus Gewohnheit, so spielte er auch im College.

Doch die NFL ist nicht das College. Die Gegner, mit denen es Lance an seiner Hochschule zu tun hatte, sind kein Vergleich mit den Vollathleten, die ihm in der NFL gegenüberstehen. Die Sorge vieler Experten bewahrheitete sich.

"Availability is the best ability", sagen viele Coaches. Zu deutsch: Verfügbarkeit ist die beste Fähigkeit. Und Lance, so talentiert er sein mag, ist aktuell viel zu selten verfügbar. Aktuell gibt es auch wenig Anzeichen dafür, dass sich das zeitnah ändern könnte.

All-Star-Team der 49ers kann nicht ewig zusammenbleiben

"Aktuell" ist das Stichwort. Denn aktuell haben die 49ers das individuell wohl beste Team zusammen. Es gibt eigentlich keine Positionsgruppe und kein Bereich des Feldes, in der nie "Niners" keinen designierten oder bereits ausgezeichneten All-Pro haben.

Die einzige Ausnahme: Quarterback. Und wie man als junger Spielmacher sauber, oft fehlerlos und auch einfach spielt, bewies Brock Purdy in 2022. Auch "Mr. Irrelevant" genannt, er war der allerletzte Pick im Draft 2022.

In kürzester Zeit übernahm er nicht nur den Starterjob von Jimmy Garoppolo (der ihn wiederum von Lance übernahm), er brachte auch Offizielle und Mitspieler hinter sich. "Im Moment gibt es wenig Zweifel daran, dass Brock Purdy der Starting Quarterback für 2023 ist", verkündete Rapoport im "NFL Network"

Denn auch die 49ers dürften erkannt haben: Purdy ist vielleicht nicht so unglaublich talentiert wie Lance, aber er scheint besser zu diesem Team zu passen. Und er gibt den 49ers in der anstehenden Saison die besten Chancen auf den Super-Bowl-Sieg. Denn viel mehr Saisons mit dieser hohen individuellen Qualität werden sie sich kaum leisten können, so ist nun mal das Business.

Je früher der Trade, desto sinnvoller

Sollte also ein Team mit dem passenden Angebot kommen, dann müssten die 49ers mehr als nur mal kurz darüber nachdenken. Vor allem die Minnesota Vikings sollen sich nach dem dritten Pick des Jahres 2021 erkundigt haben.

Die Vikings sind die Blaupause eines Teams, das Lance gebrauchen könnte. Ein Team, das durchaus kompetent ist, jedoch durch den aktuellen Quarterback auch seine Grenzen hat.

Denn offenbar ist man in Minneapolis der Meinung, dass mit dem aktuellen QB Kirk Cousins mehr als die Divisional Round nicht drin ist. Und einen klassischen Pocket Quarterback durch einen dynamischen, jungen, furchtlosen und ungestümen Spielmacher zu ersetzen, könnte neue Energie dort freisetzen.

Allerdings müssten die 49ers, sofern sie sich wirklich auf Purdy als Quarterback festgelegt haben, den Trade vor dieser Saison abwickeln. Nur dann kriegen sie noch ansatzweise etwas von dem zurück, was sie für Lance einst ausgegeben haben.