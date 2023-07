Die Uhr tickt erbarmungslos für Saquon Barkley und die New York Giants.

Der Running Back hat immer noch keinen Vertrag unterschrieben, seit die Giants ihm im März einen Franchise-Tag verpasst haben. Dass er den ersten Spieltag verpasst, ist eine ernsthafte Gefahr, berichtet "ESPN".

Barkley widerspricht Berichten

Der 23-Jährige will offenbar mehr Geld als die 10,1 Millionen Dollar, die ihm durch den Tag für das kommende Jahr zustünden.

Allerdings hat Barkley nun einem Bericht von "ProFootballTalk" widersprochen, er habe 16 Millionen Dollar Jahresgehalt gefordert. Das streicht der Spitzenverdiener unter den Running Backs, Christian McCaffrey, bei den San Francisco 49ers ein.

Auf einen entsprechenden Tweet antwortete Barkley auf Twitter mit zwei Basecaps, "cap" ist in den USA Slang für lügen. Schon einmal hatte er "unwahre" und "irreführende" Berichterstattung kritisiert.

Keine Annäherung zwischen Barkley und Giants

NFL-Insider Mike Garafolo berichtet wiederum, der 26-Jährige sei sich des Markts für Running Backs bewusst und strebe keinen maximalen Deal an. Allerdings sollen sich die beiden Parteien in den vergangenen Tage auch nicht angenähert und zuletzt nicht miteinander verhandelt haben.

Sollten die Giants und Barkley sich bis Montag nicht auf einen langfristigen Vertrag (und ein entsprechendes Gehalt) einigen und Barkley sich weigern, den Tag-Vertrag zu unterschreiben, könnte der Running Back die kommende Saison aussitzen.

Bell als abschreckendes Beispiel für Barkley

Der letzte Spieler, der auf eine komplette Saison verzichtet hat, ist Le’Veon Bell. 2018 setzte er aus, unterschrieb in der darauf folgenden Spielzeit bei den New York Jets, doch seine vorherige Form erreichte er nie wieder.

Barkley, der im Draft 2018 als Nummer zwei ausgewählt wurde, gewann in seiner ersten Saison NFL Offensive Rookie of the Year. Dann bremsten Verletzungen den dynamischen Running Back jedoch aus.

2022 hatte sich sich Barkley von den Rückschlägen erholt und herausragende 1300 Yards und 10 Touchdowns abgeliefert, das brachte ihm seinen zweiten Pro Bowl.