Beeindruckende Leistung von Calijah Kancey. Der Defensive Tackle der Pittsburgh Panthers hat beim NFL Scouting Combine in Indianapolis Geschichte geschrieben.

Der 22-Jährige absolvierte den 40-Yard-Dash in 4,67 Sekunden – und damit laut "Next Gen Stats" so schnell wie noch kein Defensive Tackle seit 2003 (vor 2003 waren die Zeiten weniger standardisiert, Anm.d.Red.).

Der 1,80 Meter große und 127 Kilogramm schwere Kancey, der in der ersten Runde gedraftet werden dürfte, brach damit den bisherigen Rekord von 4,68 Sekunden - im Jahr 2014 aufgestellt vom heutigen Rams-Superstar Aaron Donald.

Smith beeindruckt beim Combine

Äußerst fit zeigte sich derweil auch Nolan Smith. Der Edge Rusher der Georgia Bulldogs lief die 40 Yards in 4,39 Sekunden und damit laut "NFL Research" schneller als einst Giants-Running-Back Saquon Barkley. Es war die zweitschnellste Zeit der Geschichte auf seiner Position, nur Amare Barno von der Virginia Tech lief im vergangenen Jahr mit 4,36 Sekunden schneller.

Zudem glänzte Smith beim Hochsprung mit einer besseren Leistung als einst D.K. Metcalf und beim Weitsprung mit einer stärkeren Performance als Von Miller. Weil er sich im Oktober einen Brustmuskel gerissen hatte, nahm er aber nicht am Bankdrücken teil.

Ein weiterer Top-Prospect, Defensive End Zach Harrison von Ohio State, nahm derweil nicht am Combine teil. Die Erwartungen an den Rookie waren zwar hoch, eine Zerrung der Kniesehne machte ihm eine Teilnahme aber unmöglich. Harrison will sich nun am Pro Day in Ohio Ende März zeigen.

Zurück beim Combine ist Jalen Carter. Nach der Erlassung eines Haftbefehls wegen rücksichtlosen Fahrens und seiner darauffolgenden Verhaftung und Freilassung kehrte er zurück, um Interviews zu führen und sich vermessen zu lassen. Auf dem Feld trainierte er aber nicht.