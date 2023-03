Obwohl die Seattle Seahawks gerade erst mit Geno Smith verlängert haben, will Head Coach Pete Carroll nicht ausschließen, im Draft einen Quarterback zu ziehen.

In einem Interview mit "Seattle Sports 710 AM" sagte der 71-Jährige, dass etwaige Konkurrenz kein Problem für Smith sei: "Egal was wir machen, er wird es annehmen. Er wird sich wegen niemandem Sorgen machen."

Da Bryce Young und C.J. Stroud mit großer Wahrscheinlichkeit schon in den Top vier gedraftet werden, könnten die Seahawks mit Will Levis oder Anthony Richardson rechnen.

Das frühe Auswahlrecht verdankt Seattle dem Trade von Russell Wilson zu den Denver Broncos und deren katastrophaler Saison.

Neuer Drei-Jahres-Vertrag für Geno Smith

Carroll freute sich in dem Interview ebenfalls über die Verlängerung mit Quarterback Smith: "Es ist ein guter Vertrag für den Klub, eine wirklich gute Nachricht an alle, dass das hier ein guter Ort ist und die Dinge in die richtige Richtung laufen."

Die Verlängerung umfasst drei Jahre und ein Gesamtvolumen von 105 Millionen Dollar. Allerdings sind "nur" 75 Millionen Dollar garantiert.

Das Basisgehalt des Spielmachers beläuft sich damit im Schnitt auf 25 Millionen Dollar, womit Smith in dieser Kategorie in die Top zehn der Quarterbacks vorstößt.

Der 32-Jährige war in der abgelaufenen Saison zum "Comeback Player of the Year" gewählt worden.

Geno Smith 2013 von den Jets gedraftet

Er wurde 2013 von den New York Jets gedraftet, konnte sich dort aber nicht festspielen, in der vergangenen Saison startete er für die Seahawks durch und wies sogar die beste Passquote der NFL auf.