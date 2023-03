NFL

Unfall im Racing-Simulator! Brady zieht es in den Motorsport

Die Football-Schuhe hat Tom Brady an den Nagel gehangen. Trotzdem will der 45-Jährige sportlich aktiv bleiben. Mit seiner Modemarke BRADY wird der GOAT beim 24-Stunden-Rennen am Start sein. Auch er selber würde gerne einmal ein Rennauto steuern.

