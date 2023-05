NFL-Star Shaquil Barrett (30) von den Tampa Bay Buccaneers trauert um seine zweijährige Tochter Arrayah. Wie die Polizei bestätigte, ertrank das Mädchen am Sonntag im Pool der Familie. Die eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Die Bucs veröffentlichten ein Statement, mit dem sie ihrem Spieler ihre Anteilnahme ausdrückten. "Die heutige tragische Nachricht ist herzzerreißend für alle Mitglieder der Buccaneers-Familie", heißt es dort. Und weiter: "Unsere Gedanken und Gebete sind bei Shaq, Jordanna und der gesamten Familie Barrett in dieser unvorstellbar schweren Zeit. Während keine Worte in einer solchen Zeit wirklichen Trost spenden können, bieten wir ihnen unsere Unterstützung und Liebe an."

Polizei schließt Fremdverschulden aus

Die genauen Umstände des Unglücks sind noch unklar, die Polizei schließt ein Fremdverschulden nach ersten Erkenntnissen aber aus. Es wird von einem "rein zufälligen und tragischen Vorfall" ausgegangen.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte Arrayah ihren zweiten Geburtstag gefeiert, Barrett postete zu diesem Anlass eine rührende Botschaft auf Instagram. "Du hast unsere Familie komplett gemacht. Ich liebe dich, Baby", schrieb er.